Wann wird die Premiere von „Welcome to Wrexham“ Staffel 2 ausgestrahlt?

Die neueste Staffel von Welcome to Wrexham feierte am Mittwoch, den 12. September 2023, um 22 Uhr ET Premiere. Die Episoden werden wöchentlich zur gleichen Zeit auf FX ausgestrahlt und können am nächsten Tag auf Hulu in den USA und Disney Plus im Vereinigten Königreich gestreamt werden.