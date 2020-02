VPN für Safari: Eigenschaften

Benutzerfreundlich

Verwenden Sie das VPN auf der Symbolleiste des Browsers und verschlüsseln Sie Ihre Verbindung sofort.

Globales VPN-Netzwerk

Greifen Sie auf Server an 160 VPN-Standorten in 94 Ländern zu.

VPN-Notschalter

Schützt den Internetdatenverkehr davor, den VPN-Tunnel zu verlassen, wenn Ihre Verbindung unerwartet unterbrochen wird.

DNS-Leak-Schutz

Hält Ihren Internetanbieter und DNS-Provider davon ab, Ihre Online-Aktivitäten einzusehen.

Verschleiert Ihren Standort

Verschleiert Ihre Geolokalisierungsdaten in Safari und passt diese an den VPN-Standort an, mit dem Sie verbunden sind.