ExpressVPN-Nutzer können eine Verbindung zu Serverstandorten in 94 Ländern herstellen, und die Zahl der Server wächst. Wir verfügen über Server in diesen Ländern:

Verbinden Sie sich über ein HDMI-Kabel. Schließen Sie ein Gerät, auf dem ExpressVPN installiert ist, einfach mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher an. Sie haben kein HDMI-Kabel zur Hand? Versuchen Sie es stattdessen mit Mirroring oder Casting.

ServusTV gilt als Österreichs größter Privatsender und ist auch außerhalb Österreichs für seine Livestreams von beliebten Sportereignissen wie der UEFA Champions League, Tennis, der Formel 1 und der MotoGP bekannt. Und all das können Sie tatsächlich kostenlos über die Online-Streaming-Plattform ServusTV On streamen.

Need help? Chat with us!