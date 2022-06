Use un router compatible con VPN. Con ExpressVPN instalada en su router , todos los dispositivos de su hogar —incluyendo su smart TV o consola de videojuegos — podrán disfrutar de los beneficios de una VPN. Esto incluso abarca dispositivos que no permiten instalar directamente una VPN.

Use MediaStreamer. Aunque MediaStreamer no le ofrece la protección a la privacidad de una VPN, sí funciona con dispositivos como Apple TV y consolas de videojuegos que normalmente no permiten instalar una VPN.

