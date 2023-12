Es dürfte schwierig sein, eine kostenlose Methode zur Nutzung einer IP-Adresse in Österreich zu finden, die mit der Geschwindigkeit, dem Niveau an Datenschutz und dem Kundenservice von ExpressVPN mithalten kann. Sie können uns jedoch risikofrei testen, indem Sie unsere 30-Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.

Anbieter von öffentlichen Kommunikationsdiensten wie Internetanbieter sind in Österreich gesetzlich zu einer Vorratsdatenspeicherung von sechs Monaten verpflichtet. Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung trat am 1. April 2012 in Kraft.

Sie können Ihr Gerät nicht finden? Stöbern Sie in diesen Tutorials für manuelle Konfigurationen und Setups und entdecken Sie eine große Auswahl an anderen Geräten und Plattformen.

Um für alle Kunden eine schnelle, private und sichere Verbindung zu gewährleisten, investiert ExpressVPN in ein Netzwerk aus leistungsstarken Serverstandorten in 105 Ländern. Erfahrene Entwickler und Designer optimieren die Apps von ExpressVPN und entwickeln erweiterte Schutzfunktionen wie beispielsweise Threat Manager .

Sie benötigen eine IP-Adresse in einem anderen Land? ExpressVPN verfügt über Server in 105 Ländern, darunter die USA , das Vereinigte Königreich , Kanada , Australien und viele mehr.

Außerdem stellt die Nutzung eines VPNs sicher, dass Ihre Daten während der Übertragung nicht von Dritten abgefangen oder mitgelesen werden können. Ein VPN ist besonders nützlich, wenn Sie auf Reisen sind oder remote arbeiten und ein öffentliches WLAN nutzen, z. B. in Hotels und Flughäfen oder in Cafés oder Co-Working-Spaces.

Ein VPN leitet Ihren Internetverkehr über einen VPN-Server in einem Land Ihrer Wahl – z. B. Österreich – um, sodass Anwendungen und Websites denken, dass Sie sich in Österreich befinden.

