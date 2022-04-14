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Авторизуйтесь быстрее, всего в одно касание

Вместо того, чтобы вручную вводить логины и пароли от сайтов и приложений, вы можете воспользоваться функцией автоматической подстановки авторизационных данных, доступной в ExpressVPN Keys. Активируйте ее в приложении для iOS и входите в свои учетные записи на сайтах и приложениях в одно действие.

Кроме того, автозаполнение обеспечит вам дополнительную защиту. Эта функция позволяет использовать длинные, сложные и уникальные пароли для каждой отдельной учетной записи, причем все они создаются, хранятся и подставляются самим менеджером паролей.

Ваша безопасность — наш главный приоритет

Активировав функцию автозаполнения на вашем устройстве iOS, вы сможете автоматически заполнять авторизационные формы логинами и паролями, хранящимися в ExpressVPN Keys.

Эти данные (имя пользователя и URL) доступны только для функции автозаполнения, реализованной в приложении для ОС iOS. Они будут использоваться только на сайтах и в приложениях, когда вы нажмете на предложенный ExpressVPN Keys логин и дадите менеджеру паролей соответствующее разрешение.

Вы можете включить или отключить функцию автозаполнения в любое время, зайдя в настройки вашего устройства iOS.

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