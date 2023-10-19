5 преимуществ работы с ExpressVPN KeysПодробнее
ExpressVPN Keys позволяет сохранить не только ваши логины и данные банковских карт, но и различные примечания. Это позволит вам получить свободный доступ к важным заметкам и личным документам (например, удостоверению личности или медицинским данным) на всех ваших устройствах.
Сохраненные примечания защищены вашим основным паролем, поэтому только вы сможете получить к ним доступ. Мы рекомендуем использовать ExpressVPN Keys для хранения важной информации, а не обычные приложения для заметок.
Содержание
Как добавить защищенные примечания
Как изменить или удалить защищенные примечания
Как импортировать защищенные примечания
Как добавить защищенные примечания
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Нажмите .
- Далее Добавить защищенное примечание.
- Заполните поля.
- Нажмите Сохранить.
ExpressVPN для Android
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Нажмите .
- Далее Добавить защищенное примечание.
- Заполните поля.
- Нажмите Сохранить.
ExpressVPN для iOS
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Нажмите .
- Далее Добавить защищенное примечание.
- Заполните поля.
- Нажмите Сохранить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как изменить или удалить защищенные примечания
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome
- Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Найдите нужное примечание и нажмите на него.
- Далее Изменить.
- Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить.
- Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить > Удалить навсегда.
ExpressVPN для Android
В приложении ExpressVPN для Android изменить или удалить защищенные примечания можно двумя способами:
Способ №1
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Найдите нужное примечание и нажмите на него.
- Нажмите Изменить.
- Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить.
- Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить защищенное примечание > Удалить навсегда.
Способ №2
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Найдите нужное примечание и нажмите на значок .
- Если вы хотите изменить данные, нажмите Редактировать данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить.
- Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить> Удалить навсегда.
ExpressVPN для iOS
В приложении ExpressVPN для iOS изменить или удалить защищенные примечания можно двумя способами:
Способ №1
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Найдите нужное примечание и нажмите на него.
- Нажмите Изменить.
- Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить.
- Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить защищенное примечание > Удалить навсегда.
Способ №2
- Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS.
- Откройте вкладку Keys.
- Разблокируйте менеджер паролей.
- Найдите нужное примечание и нажмите на значок .
- Если вы хотите изменить данные, нажмите Редактировать данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить.
- Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить> Удалить навсегда.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как импортировать защищенные примечания
Вы можете перенести свои защищенные примечания в ExpressVPN Keys из 1Password, Dashlane, LastPass и Bitwarden. Для этого выполните следующие действия.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.