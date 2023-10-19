5 преимуществ работы с ExpressVPN Keys Подробнее

ExpressVPN Keys позволяет сохранить не только ваши логины и данные банковских карт, но и различные примечания. Это позволит вам получить свободный доступ к важным заметкам и личным документам (например, удостоверению личности или медицинским данным) на всех ваших устройствах.

Сохраненные примечания защищены вашим основным паролем, поэтому только вы сможете получить к ним доступ. Мы рекомендуем использовать ExpressVPN Keys для хранения важной информации, а не обычные приложения для заметок.

Как добавить защищенные примечания

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Разблокируйте менеджер паролей. Нажмите . Далее Добавить защищенное примечание. Заполните поля. Нажмите Сохранить.

ExpressVPN для Android

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Нажмите . Далее Добавить защищенное примечание. Заполните поля. Нажмите Сохранить.

ExpressVPN для iOS

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Нажмите . Далее Добавить защищенное примечание. Заполните поля. Нажмите Сохранить.

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Как изменить или удалить защищенные примечания

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome

Нажмите на расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Разблокируйте менеджер паролей. Найдите нужное примечание и нажмите на него. Далее Изменить. Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить .

. Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить > Удалить навсегда.

ExpressVPN для Android

В приложении ExpressVPN для Android изменить или удалить защищенные примечания можно двумя способами:

Способ №1

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Найдите нужное примечание и нажмите на него. Нажмите Изменить. Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить .

. Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить защищенное примечание > Удалить навсегда.

Способ №2

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве Android. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Найдите нужное примечание и нажмите на значок . Если вы хотите изменить данные, нажмите Редактировать данные , внесите свои правки и нажмите Сохранить .

, внесите свои правки и нажмите . Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить> Удалить навсегда.

ExpressVPN для iOS

В приложении ExpressVPN для iOS изменить или удалить защищенные примечания можно двумя способами:

Способ №1

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Найдите нужное примечание и нажмите на него. Нажмите Изменить. Если вы хотите изменить данные, внесите свои правки и нажмите Сохранить .

. Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить защищенное примечание > Удалить навсегда.

Способ №2

Откройте приложение ExpressVPN на вашем устройстве iOS. Откройте вкладку Keys. Разблокируйте менеджер паролей. Найдите нужное примечание и нажмите на значок . Если вы хотите изменить данные, нажмите Редактировать данные , внесите свои правки и нажмите Сохранить .

, внесите свои правки и нажмите . Если вы хотите удалить данные, нажмите Удалить> Удалить навсегда.

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Как импортировать защищенные примечания

Вы можете перенести свои защищенные примечания в ExpressVPN Keys из 1Password, Dashlane, LastPass и Bitwarden. Для этого выполните следующие действия.

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