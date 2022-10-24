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Из этого руководства вы узнаете, как сбросить код восстановления от учетной записи ExpressVPN Keys. Сброс кода восстановления необходим в случае его утери или подозрений в его компрометации.
Чтобы сбросить код восстановления, вам потребуется основной пароль. Сбросить код восстановления можно только через приложение ExpressVPN для Android. Данная возможность не реализована в приложении ExpressVPN для iOS или в браузерном расширении ExpressVPN Keys Chrome.
- Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки.
- Далее Настройки > Защита > Сброс резервного кода.
- Нажмите Сбросить ваш резервный код.
- Введите ваш основной пароль.
- Сохраните новый код восстановления в безопасном месте.
Если вы потеряли код восстановления и основной пароль, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN, чтобы обнулить вашу учетную запись менеджера паролей.