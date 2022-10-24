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Важно! ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для пользователей ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome, а также в приложении ExpressVPN для iOS и Android.

Из этого руководства вы узнаете, как сбросить код восстановления от учетной записи ExpressVPN Keys. Сброс кода восстановления необходим в случае его утери или подозрений в его компрометации.

Чтобы сбросить код восстановления, вам потребуется основной пароль. Сбросить код восстановления можно только через приложение ExpressVPN для Android. Данная возможность не реализована в приложении ExpressVPN для iOS или в браузерном расширении ExpressVPN Keys Chrome.

  1. Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки.
  2. Далее Настройки > Защита > Сброс резервного кода.
  3. Нажмите Сбросить ваш резервный код.
  4. Введите ваш основной пароль.
  5. Сохраните новый код восстановления в безопасном месте.

Если вы потеряли код восстановления и основной пароль, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN, чтобы обнулить вашу учетную запись менеджера паролей.

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