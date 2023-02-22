Важно! ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для всех пользователей ОС Windows, Mac и Linux в виде Android. ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для всех пользователей ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого в том числе с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в самом приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать ваши логины из Vivaldi в ExpressVPN Keys с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.

Импорт логинов из Vivaldi с помощью ПК

1. Импортируйте ваши логины в ExpressVPN Keys

Откройте браузер Vivaldi, установите браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Откройте браузерное расширение ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Настройки > Настройки. Нажмите Импортировать из сторонних сервисов. Введите ваш основной пароль. Выберите Прочие. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Открыть. Выберите экспортированный ранее файл CSV. Проверьте правильность импорта логинов.

2. Удалите ваши логины из Vivaldi

Браузер Vivaldi будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Vivaldi.

Важно! Удалив логины из браузера Vivaldi, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Vivaldi в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:

Откройте браузер Vivaldi и введите vivaldi://history в адресную строку. Нажмите на значок удаления. В поле Удалить данные за выберите Все время. Выберите Пароли, в том числе синхронизированные. Нажмите Удалить.

Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:

Откройте браузер Vivaldi и введите vivaldi://settings/privacy/ в адресную строку. В меню Пароли нажмите на Показать сохраненные пароли. Нажмите правой кнопкой на нужный логин, далее Удалить пароль. Нажмите Удалить.

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Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства Android

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки > Настройки > Данные. Нажмите Импортировать из существующих сервисов. Нажмите Vivaldi. Следуйте приведенным на экране инструкциям. Проверьте правильность импорта логинов.

2. Удалите ваши логины из Vivaldi

Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Vivaldi.

Важно! Удалив логины из браузера Vivaldi, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Vivaldi в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:

Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi. Нажмите История > значок удаления Нажмите Дополнительные. Нажмите Временной диапазон > Все время. Выберите только Сайты с сохраненными паролями. Нажмите Удалить данные.

Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:

Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi. Нажмите > Пароли. Нажмите на нужный логин. Нажмите на значок корзины. Нажмите Удалить пароль.

Чтобы запретить Vivaldi сохранять логины или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:

Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi. Нажмите . Нажмите Адреса и другие данные, затем переведите ползунок напротив поля Сохранять и автоматически подставлять адреса в выключенное положение. Вернитесь в меню Настройки. Нажмите Пароли. Отключите Сохранение паролей.

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Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства iOS

Vivaldi не поддерживает экспорт логинов в iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше действиями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.

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