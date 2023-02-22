Вы можете импортировать ваши логины из Vivaldi в ExpressVPN Keys с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.
Содержание
Импорт логинов из Vivaldi с помощью ПК
Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства Android
Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства iOS
Импорт логинов из Vivaldi с помощью ПК
1. Импортируйте ваши логины в ExpressVPN Keys
- Откройте браузер Vivaldi, установите браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Откройте браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Настройки > Настройки.
- Нажмите Импортировать из сторонних сервисов.
- Введите ваш основной пароль.
- Выберите Прочие.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Открыть.
- Выберите экспортированный ранее файл CSV.
- Проверьте правильность импорта логинов.
2. Удалите ваши логины из Vivaldi
Браузер Vivaldi будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Vivaldi.
Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:
- Откройте браузер Vivaldi и введите vivaldi://history в адресную строку.
- Нажмите на значок удаления.
- В поле Удалить данные за выберите Все время.
- Выберите Пароли, в том числе синхронизированные.
- Нажмите Удалить.
Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:
- Откройте браузер Vivaldi и введите vivaldi://settings/privacy/ в адресную строку.
- В меню Пароли нажмите на Показать сохраненные пароли.
- Нажмите правой кнопкой на нужный логин, далее Удалить пароль.
- Нажмите Удалить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства Android
1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys
- Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки > Настройки > Данные.
- Нажмите Импортировать из существующих сервисов.
- Нажмите Vivaldi.
- Следуйте приведенным на экране инструкциям.
- Проверьте правильность импорта логинов.
2. Удалите ваши логины из Vivaldi
Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Vivaldi.
Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi.
- Нажмите История > значок удаления
- Нажмите Дополнительные.
- Нажмите Временной диапазон > Все время.
- Выберите только Сайты с сохраненными паролями.
- Нажмите Удалить данные.
Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi.
- Нажмите > Пароли.
- Нажмите на нужный логин.
- Нажмите на значок корзины.
- Нажмите Удалить пароль.
Чтобы запретить Vivaldi сохранять логины или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Vivaldi, нажмите на значок Vivaldi.
- Нажмите .
- Нажмите Адреса и другие данные, затем переведите ползунок напротив поля Сохранять и автоматически подставлять адреса в выключенное положение.
- Вернитесь в меню Настройки.
- Нажмите Пароли.
- Отключите Сохранение паролей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Vivaldi с помощью устройства iOS
Vivaldi не поддерживает экспорт логинов в iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше действиями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.