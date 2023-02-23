Вы можете импортировать свои логины из Opera в ExpressVPN Keys на компьютере.
Содержание
Импорт логинов из Opera на компьютере
Импорт логинов из Opera на устройстве Android
Импорт логинов из Opera на устройстве iOS
Импорт логинов из Opera на компьютере
1. Импорт логинов в ExpressVPN Keys
- В браузере Opera установите расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome.
- Нажмите на расширение для браузера ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Параметры > Настройки.
- Нажмите Импорт из существующих сервисов.
- Введите свой основной пароль.
- Выберите Другие.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Выбрать файл.
- Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
- Проверьте, что все ваши логины импортировались корректно.
2. Удаление логинов из Opera
Opera продолжит показывать вам уведомления для заполнения логинов с сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Это можно предотвратить, удалив свои логины из браузера Opera.
Чтобы удалить сразу все логины, выполните эти шаги:
- В браузере Opera введите opera://settings/clearBrowserData.
- Нажмите Дополнительно.
- Для параметра Временный диапазон выберите Все время.
- Поставьте галочку только в поле Пароли и другие данные для входа.
- Нажмите Удалить данные.
Чтобы удалить каждый логин отдельно, выполните эти шаги:
- В браузере Opera введите opera://settings/passwords.
- Под Сохраненные пароли нажимайте значок рядом с каждым логином.
- Нажмите Удалить.
Чтобы не дать браузеру Opera подставлять имена, адреса электронной почты и иные адреса, выполните эти шаги:
- В поисковую строку браузера Opera введите opera://settings/addresses.
- Переведите в неактивное положение ползунок Сохранять и автоматически подставлять адреса.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Opera на устройстве Android
Opera не поддерживает экспорт логинов с устройств Android. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Opera на устройстве iOS
Opera не поддерживает экспорт логинов с устройств iOS. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.