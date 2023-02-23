Важно! Приложение ExpressVPN Keys постепенно становится доступно для пользователей ОС Windows, Mac и Linux через Android. Приложение ExpressVPN Keys постепенно становится доступно для пользователей ОС Windows, Mac и Linux через расширение для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать свои логины из Opera в ExpressVPN Keys на компьютере.

Импорт логинов из Opera на компьютере

1. Импорт логинов в ExpressVPN Keys

В браузере Opera установите расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome. Нажмите на расширение для браузера ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Параметры > Настройки. Нажмите Импорт из существующих сервисов. Введите свой основной пароль. Выберите Другие. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Выбрать файл. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины импортировались корректно.

2. Удаление логинов из Opera

Opera продолжит показывать вам уведомления для заполнения логинов с сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Это можно предотвратить, удалив свои логины из браузера Opera.

Важно! После удаления логинов из браузера Opera вы не сможете их восстановить. Убедитесь, что успешно импортировали все свои логины из Opera в ExpressVPN Keys, прежде чем их удалять.

Чтобы удалить сразу все логины, выполните эти шаги:

В браузере Opera введите opera://settings/clearBrowserData. Нажмите Дополнительно. Для параметра Временный диапазон выберите Все время. Поставьте галочку только в поле Пароли и другие данные для входа. Нажмите Удалить данные.

Чтобы удалить каждый логин отдельно, выполните эти шаги:

В браузере Opera введите opera://settings/passwords. Под Сохраненные пароли нажимайте значок рядом с каждым логином. Нажмите Удалить.

Чтобы не дать браузеру Opera подставлять имена, адреса электронной почты и иные адреса, выполните эти шаги:

В поисковую строку браузера Opera введите opera://settings/addresses. Переведите в неактивное положение ползунок Сохранять и автоматически подставлять адреса.

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Импорт логинов из Opera на устройстве Android

Opera не поддерживает экспорт логинов с устройств Android. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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Импорт логинов из Opera на устройстве iOS

Opera не поддерживает экспорт логинов с устройств iOS. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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