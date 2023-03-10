Вы можете импортировать свои логины из Dashlane в ExpressVPN Keys на компьютере. В ExpressVPN Keys можно импортировать только логины (адреса электронной почты, имена пользователей и пароли). Другие данные (например, данные банковской карты или текстовые заметки) не будут перенесены.
Содержание
Импорт логинов из Dashlane на компьютере
Импорт логинов из Dashlane на устройстве Android
Импорт логинов из Dashlane на устройстве iOS
Импорт логинов из Dashlane на компьютере
1. Импорт логинов из Dashlane в ExpressVPN Keys
- В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave, установите расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome.
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Параметры > Настройки.
- Нажмите Импорт из существующих сервисов.
- Введите свой основной пароль.
- Выберите Dashlane.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Выбрать файл.
- Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
- Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.
2. Удаление браузерного расширения Dashlane
Расширение Dashlane продолжит показывать вам уведомления для заполнения логинов на сайтах и сервисах, мешая работе ExpressVPN Keys. Это можно предотвратить, удалив расширение Dashlane.
Chrome
- В браузере Chrome введите chrome://extensions/ в поисковую строку.
- Найдите расширение Dashlane.
- Нажмите Удалить > Удалить.
Microsoft Edge
- В браузере Edge введите edge://extensions/ в поисковую строку.
- Найдите расширение Dashlane.
- Нажмите Удалить > Удалить.
Brave
- В браузере Brave введите brave://extensions/ в поисковую строку.
- Найдите расширение Dashlane.
- Нажмите Удалить > Удалить.
Opera
- В браузере Opera введите opera://extensions в поисковую строку.
- Найдите расширение Dashlane и нажмите на него.
- Нажмите Удалить расширение > Удалить.
Vivaldi
- В браузере Vivaldi введите vivaldi://extensions/ в поисковую строку.
- Найдите расширение Dashlane.
- Нажмите Удалить > Удалить.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Dashlane на устройстве Android
Dashlane не поддерживает экспорт логинов на устройствах Android. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Dashlane на устройстве iOS
Dashlane не поддерживает экспорт логинов на устройствах iOS. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.