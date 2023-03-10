Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступным для пользователей Windows, Mac и Linux в виде Android. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступным для пользователей Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать свои логины из Dashlane в ExpressVPN Keys на компьютере. В ExpressVPN Keys можно импортировать только логины (адреса электронной почты, имена пользователей и пароли). Другие данные (например, данные банковской карты или текстовые заметки) не будут перенесены.

Импорт логинов из Dashlane на компьютере

1. Импорт логинов из Dashlane в ExpressVPN Keys

В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave, установите расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome. Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Параметры > Настройки. Нажмите Импорт из существующих сервисов. Введите свой основной пароль. Выберите Dashlane. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Выбрать файл. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.

2. Удаление браузерного расширения Dashlane

Расширение Dashlane продолжит показывать вам уведомления для заполнения логинов на сайтах и сервисах, мешая работе ExpressVPN Keys. Это можно предотвратить, удалив расширение Dashlane.

Chrome

В браузере Chrome введите chrome://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение Dashlane. Нажмите Удалить > Удалить.

Microsoft Edge

В браузере Edge введите edge://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение Dashlane. Нажмите Удалить > Удалить.

Brave

В браузере Brave введите brave://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение Dashlane. Нажмите Удалить > Удалить.

Opera

В браузере Opera введите opera://extensions в поисковую строку. Найдите расширение Dashlane и нажмите на него. Нажмите Удалить расширение > Удалить.

Vivaldi

В браузере Vivaldi введите vivaldi://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение Dashlane. Нажмите Удалить > Удалить.

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Импорт логинов из Dashlane на устройстве Android

Dashlane не поддерживает экспорт логинов на устройствах Android. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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Импорт логинов из Dashlane на устройстве iOS

Dashlane не поддерживает экспорт логинов на устройствах iOS. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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