Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для пользователей Windows, Mac и Linux в виде Android. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для пользователей Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать свои логины из браузера Chrome в ExpressVPN Keys на компьютере или устройстве Android. В ближайшее время ExpressVPN Keys будет поддерживать импорт логинов из Chrome и на устройствах iOS.

Импорт логинов из Chrome на компьютере

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

Откройте браузер Chrome и установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Параметры > Настройки. Нажмите Импорт из существующих сервисов. Введите свой основной пароль. Выберите Chrome. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Выбрать файл. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.

2. Удалите логины из браузера Chrome

Браузер Chrome будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Chrome.

Важно! Удалив логины из браузера Chrome, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Chrome в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все свои логины сразу:

Откройте браузер Chrome и нажмите . Выберите Дополнительные инструменты > Удаление данных о просмотренных страницах… Нажмите вкладку Дополнительные и в поле Временной диапазон выберите Все время. Выберите Пароли и другие данные для входа и снимите выделение со всех выбранных настроек. Нажмите Удалить данные.

Чтобы удалить логины по одному:

Откройте браузер и введите в адресную строку chrome://settings/passwords. В разделе Сохраненные пароли нажмите справа от каждого логина. Нажмите Удалить. Повторите этот шаг для всех логинов.

Если вы хотите, чтобы Chrome не заполнял имена, электронные письма и адреса:

Откройте Chrome и введите в адресную строку chrome://settings/addresses. Отключите опцию Сохранять и автоматически подставлять адреса.

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Импорт логинов из Chrome на устройстве Android

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

Откройте приложение ExpressVPN для Android и нажмите Параметры > Настройки > Данные. Нажмите Импортировать из сторонних сервисов. Нажмите Chrome. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Импортировать в CSV. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.

2. Удалите логины из Chrome

Браузер Chrome будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Chrome.

Важно! Удалив логины из браузера Chrome, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Chrome в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все логины сразу:

Откройте Chrome и нажмите . Нажмите Настройки > Конфиденциальность и безопасность. Нажмите Очистить историю. Откройте вкладку Дополнительные > Все время. Выберите только Сайты с сохраненными паролями. Нажмите Удалить данные.

Чтобы удалить логины по одному:

Откройте Chrome и нажмите . Нажмите Настройки > Менеджер паролей. Нажмите нужный логин. Подтвердите подлинность своей личности. Нажмите Удалить > Удалить.

Чтобы запретить Chrome сохранять логины в менеджере паролей Google или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:

Откройте Chrome и нажмите . Нажмите Настройки. Нажмите Адреса и другие данные, затем отключите опцию Сохранять и автоматически подставлять адреса. Вернитесь в меню Настройки. Нажмите Менеджер паролей > . Отключите опцию Сохранение паролей.

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Импорт логинов из Chrome на устройстве iOS

В настоящее время ExpressVPN Keys не поддерживает экспорт логинов из Chrome на устройствах iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройств на базе ОС Android.

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