Вы можете импортировать свои логины из браузера Chrome в ExpressVPN Keys на компьютере или устройстве Android. В ближайшее время ExpressVPN Keys будет поддерживать импорт логинов из Chrome и на устройствах iOS.
Содержание
Импорт логинов из Chrome на компьютере
Импорт логинов из Chrome на устройстве Android
Импорт логинов из Chrome на устройстве iOS
Импорт логинов из Chrome на компьютере
1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys
- Откройте браузер Chrome и установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Параметры > Настройки.
- Нажмите Импорт из существующих сервисов.
- Введите свой основной пароль.
- Выберите Chrome.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Выбрать файл.
- Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
- Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.
2. Удалите логины из браузера Chrome
Браузер Chrome будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Chrome.
Чтобы удалить все свои логины сразу:
- Откройте браузер Chrome и нажмите .
- Выберите Дополнительные инструменты > Удаление данных о просмотренных страницах…
- Нажмите вкладку Дополнительные и в поле Временной диапазон выберите Все время.
- Выберите Пароли и другие данные для входа и снимите выделение со всех выбранных настроек.
- Нажмите Удалить данные.
Чтобы удалить логины по одному:
- Откройте браузер и введите в адресную строку chrome://settings/passwords.
- В разделе Сохраненные пароли нажмите справа от каждого логина.
- Нажмите Удалить.
- Повторите этот шаг для всех логинов.
Если вы хотите, чтобы Chrome не заполнял имена, электронные письма и адреса:
- Откройте Chrome и введите в адресную строку chrome://settings/addresses.
- Отключите опцию Сохранять и автоматически подставлять адреса.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Chrome на устройстве Android
1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys
- Откройте приложение ExpressVPN для Android и нажмите Параметры > Настройки > Данные.
- Нажмите Импортировать из сторонних сервисов.
- Нажмите Chrome.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Импортировать в CSV.
- Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
- Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.
2. Удалите логины из Chrome
Браузер Chrome будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Chrome.
Чтобы удалить все логины сразу:
- Откройте Chrome и нажмите.
- Нажмите Настройки > Конфиденциальность и безопасность.
- Нажмите Очистить историю.
- Откройте вкладку Дополнительные > Все время.
- Выберите только Сайты с сохраненными паролями.
- Нажмите Удалить данные.
Чтобы удалить логины по одному:
- Откройте Chrome и нажмите .
- Нажмите Настройки > Менеджер паролей.
- Нажмите нужный логин.
- Подтвердите подлинность своей личности.
- Нажмите Удалить > Удалить.
Чтобы запретить Chrome сохранять логины в менеджере паролей Google или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:
- Откройте Chrome и нажмите.
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Адреса и другие данные, затем отключите опцию Сохранять и автоматически подставлять адреса.
- Вернитесь в меню Настройки.
- Нажмите Менеджер паролей > .
- Отключите опцию Сохранение паролей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Chrome на устройстве iOS
В настоящее время ExpressVPN Keys не поддерживает экспорт логинов из Chrome на устройствах iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройств на базе ОС Android.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.