Важно! ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для всех пользователей ОС Windows, Mac и Linux в виде Android. ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для всех пользователей ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (совместимого в том числе с браузерами Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в самом приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать ваши логины из Brave в ExpressVPN Keys с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.

Импорт логинов из Brave с помощью ПК

1. Импортируйте ваши логины в ExpressVPN Keys

Откройте браузер Brave, установите браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Откройте браузерное расширение ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Настройки > Настройки. Нажмите Импортировать из сторонних сервисов. Введите ваш основной пароль. Выберите Прочие. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Открыть. Выберите экспортированный ранее файл CSV. Проверьте правильность импорта логинов.

2. Удалите ваши логины из Brave

Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Brave.

Важно! Удалив логины из браузера Brave, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Brave в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:

Откройте браузер Brave и введите brave://settings/clearBrowserData в адресную строку. Нажмите Дополнительные. В поле Временной диапазон выберите Все время. Выберите Пароли и снимите выделение со всех выбранных настроек. Нажмите Очистить данные.

Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:

Откройте браузер Brave и введите brave://settings/passwords в адресную строку. В разделе Сохраненные пароли нажмите рядом с необходимым логином. Нажмите Удалить. Повторите эти шаги для всех нужных логинов.

Чтобы запретить Brave подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:

Откройте браузер Brave и введите brave://settings/addresses в адресную строку. Переведите ползунок напротив поля Сохранять и подставлять базовые данные в выключенное положение.

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Импорт логинов из Brave с помощью устройства Android

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки > Настройки > Данные. Нажмите Импортировать из сторонних сервисов. Нажмите Brave. Следуйте приведенным на экране инструкциям. Проверьте правильность импорта логинов.

2. Удалите ваши логины из Brave

Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Brave.

Важно! Удалив логины из браузера Brave, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Brave в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:

Откройте приложение Brave, нажмите на . Нажмите История > Очистить историю… Нажмите Дополнительные > Все время. Выберите только Сайты с сохраненными паролями. Нажмите Удалить данные.

Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:

Откройте приложение Brave, нажмите на . Нажмите Настройки > Пароли. Нажмите на нужный логин. Нажмите на значок корзины. Нажмите Удалить пароль.

Чтобы запретить Brave сохранять логины или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:

Откройте приложение Brave, нажмите на . Нажмите Настройки. Нажмите Адреса и другие данные, затем переведите ползунок напротив поля Сохранять и автоматически подставлять адреса в выключенное положение. Вернитесь в меню Настройки. Нажмите Пароли. Отключите Сохранение паролей.

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Импорт логинов из Brave с помощью устройства iOS

Brave не поддерживает экспорт логинов в iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше действиями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.

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