Вы можете импортировать ваши логины из Brave в ExpressVPN Keys с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.
Содержание
Импорт логинов из Brave с помощью ПК
Импорт логинов из Brave с помощью устройства Android
Импорт логинов из Brave с помощью устройства iOS
Импорт логинов из Brave с помощью ПК
1. Импортируйте ваши логины в ExpressVPN Keys
- Откройте браузер Brave, установите браузерное расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Откройте браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Настройки > Настройки.
- Нажмите Импортировать из сторонних сервисов.
- Введите ваш основной пароль.
- Выберите Прочие.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Открыть.
- Выберите экспортированный ранее файл CSV.
- Проверьте правильность импорта логинов.
2. Удалите ваши логины из Brave
Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Brave.
Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:
- Откройте браузер Brave и введите brave://settings/clearBrowserData в адресную строку.
- Нажмите Дополнительные.
- В поле Временной диапазон выберите Все время.
- Выберите Пароли и снимите выделение со всех выбранных настроек.
- Нажмите Очистить данные.
Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:
- Откройте браузер Brave и введите brave://settings/passwords в адресную строку.
- В разделе Сохраненные пароли нажмите рядом с необходимым логином.
- Нажмите Удалить.
- Повторите эти шаги для всех нужных логинов.
Чтобы запретить Brave подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:
- Откройте браузер Brave и введите brave://settings/addresses в адресную строку.
- Переведите ползунок напротив поля Сохранять и подставлять базовые данные в выключенное положение.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Brave с помощью устройства Android
1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys
- Откройте приложение ExpressVPN для Android, нажмите Настройки > Настройки > Данные.
- Нажмите Импортировать из сторонних сервисов.
- Нажмите Brave.
- Следуйте приведенным на экране инструкциям.
- Проверьте правильность импорта логинов.
2. Удалите ваши логины из Brave
Браузер Brave будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из браузера Brave.
Чтобы удалить все логины сразу, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Brave, нажмите на .
- Нажмите История > Очистить историю…
- Нажмите Дополнительные > Все время.
- Выберите только Сайты с сохраненными паролями.
- Нажмите Удалить данные.
Чтобы удалить логины по одному, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Brave, нажмите на .
- Нажмите Настройки > Пароли.
- Нажмите на нужный логин.
- Нажмите на значок корзины.
- Нажмите Удалить пароль.
Чтобы запретить Brave сохранять логины или подставлять имена, адреса электронной почты и другие данные, выполните следующие действия:
- Откройте приложение Brave, нажмите на .
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Адреса и другие данные, затем переведите ползунок напротив поля Сохранять и автоматически подставлять адреса в выключенное положение.
- Вернитесь в меню Настройки.
- Нажмите Пароли.
- Отключите Сохранение паролей.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Brave с помощью устройства iOS
Brave не поддерживает экспорт логинов в iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше действиями, чтобы импортировать логины с помощью ПК или устройства на базе ОС Android.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.