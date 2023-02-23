Важно! Приложение ExpressVPN Keys постепенно становится доступно для пользователей ОС Windows, Mac и Linux через Android. Приложение ExpressVPN Keys постепенно становится доступно для пользователей ОС Windows, Mac и Linux через расширение для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать свои логины из 1Password в ExpressVPN Keys на компьютере. В ExpressVPN Keys можно импортировать только логины (электронная почта, имя пользователя, пароль). Другие данные (например, данные банковской карты или текстовые заметки) не будут импортированы.

Импорт логинов из 1Password на компьютере

1. Импорт логинов из 1Password в ExpressVPN Keys

В браузере Chrome, Opera, Edge, Vivaldi или Brave установите расширение ExpressVPN Keys для браузера Chrome. Нажмите на расширение для браузера ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Параметры > Настройки. Нажмите Импорт из существующих сервисов. Введите свой основной пароль. Выберите 1Password. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Выбрать файл. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины импортировались корректно.

2. Удаление расширения для браузера 1Password

Расширение 1Password продолжит показывать вам уведомления для заполнения логинов с сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Это можно предотвратить, удалив расширение для браузера 1Password.

Chrome

В браузере Chrome введите chrome://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение 1Password. Нажмите Удалить > Удалить.

Microsoft Edge

В браузере Edge введите edge://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение 1Password. Нажмите Удалить > Удалить.

Brave

В браузере Brave введите brave://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение 1Password. Нажмите Удалить > Удалить.

Opera

В браузере Opera введите opera://extensions в поисковую строку. Найдите расширение 1Password и нажмите на него. Нажмите Удалить расширение > Удалить.

Vivaldi

В браузере Vivaldi введите vivaldi://extensions/ в поисковую строку. Найдите расширение 1Password. Нажмите Удалить > Удалить.

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Импорт логинов из 1Password на устройстве Android

1Password не поддерживает экспорт логинов с устройств Android. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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Импорт логинов из 1Password на устройстве iOS

1Password не поддерживает экспорт логинов с устройств iOS. Следуйте инструкции выше, чтобы импортировать свои логины при помощи компьютера.

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