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Из этого руководства вы узнаете, как создать надежный основной пароль. Если у вас возникли проблемы с созданием или изменением своего основного пароля, обратитесь к этой странице с инструкциями.

Ваш основной пароль защищает ваши данные. Он не позволяет никому кроме вас получать доступ к логинам, которые вы храните в менеджере паролей, и расшифровывать их. Ваш основной пароль должен быть одновременно надежным и запоминающимся, чтобы никто не мог его угадать, а вы могли легко его вспомнить.

Уникальность

Никогда не используйте один и тот же пароль для нескольких учетных записей. В качестве основного выберите пароль, который вы не использовали для других приложений и веб-сайтов, включая учетную запись ExpressVPN.

Запоминаемость

При установке основного пароля попробуйте набрать несколько слов, чтобы длина пароля была не меньше 12 символов.

Вы можете придумать из слов историю, которая поможет вам запомнить основной пароль. Если ваш пароль «MythKrakenRottenBagel#», то вы можете его запомнить так: «миф о кракене, который съел гнилой бублик и драник».

Между словами можно добавить дефисы или другие символы в качестве разделителей, чтобы ваш основной пароль было легче запомнить, например, «Myth-Kraken-Rotten-Bagel#». Не рекомендуется использовать слишком много символов, поскольку символы, доступные на одном устройстве, могут быть недоступны на других устройствах.

Не используйте очевидные, слабые пароли

Избегайте обычных слов, таких как «яблоко» или «мальчик», географических названий, имен членов семьи и знаменательных дат, таких как дни рождения или юбилеи. Использование необычных слов делает ваш пароль более сложным для взлома, а использование неправильно написанных — еще сложнее.

Избегайте распространенных замен букв символами, например, «P455w0rd» вместо «Password».

Никогда не используйте последовательности идущих подряд букв, цифр или клавиш клавиатуры, например, «abcde45678» или «querty12321».

Создав основной пароль, потренируйтесь вводить его несколько раз. Если вы забудете свой основной пароль в будущем, вам придется использовать код восстановления для доступа к менеджеру паролей.

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