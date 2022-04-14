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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для ОС Windows, Mac и Linux через браузерное расширение для Chrome и в приложении ExpressVPN для Android

Из этого руководства вы узнаете, как изменить или восстановить основной пароль. Если вы не помните свой основной пароль, вы можете восстановить его при помощи кода восстановления, следуя той же инструкции ниже.

Вы можете изменить или восстановить основной пароль только в расширении ExpressVPN Keys для Chrome и в приложении ExpressVPN для Android. В приложении ExpressVPN для iOS эта функция отсутствует. Следуйте инструкции ниже, соответствующей вашей платформе.

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на расширение ExpressVPN Keys. Нажмите Параметры > Настройки > Изменить основной пароль. Введите свой текущий основной пароль, затем нажмите Подтвердить. Если вы не помните свой основной пароль: нажмите Нужна помощь > Использовать код восстановления. Следуйте инструкциям.

Приложение ExpressVPN для Android:

В приложении ExpressVPN для Android нажмите Настройки. Нажмите Настройки > Безопасность > Изменить основной пароль. Введите свой текущий основной пароль, затем нажмите Подтвердить. Если вы не помните свой основной пароль: нажмите Нужна помощь > Использовать код восстановления. Следуйте инструкциям.

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