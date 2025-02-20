Функции продвинутой защиты являются набором настроек, включая Threat Manager, блокировку рекламы и родительский контроль. Когда включена, вы можете блокировать рекламу, трекеры, вредоносные и взрослые сайты для более безопасного использования онлайн.
Эти функции работают, блокируя приложения и веб-сайты на вашем устройстве от связи с известными сайтами вредоносного ПО, трекерами и взрослыми сайтами из наших списков блокировки. Блокировка происходит локально, и заблокированные домены никогда не покидают ваше устройство.
Наши списки блокировок составлены из следующих открытых списков известных рекламных, трекинговых, взрослых сайтов и вредоносных хостов. Мы обновляем наши списки блокировок раз в неделю и будем продолжать улучшать диапазон реклам, которые мы блокируем. Вы также можете сообщить нам о рекламе, связавшись со службой поддержки, и мы рассмотрим возможность их блокировки.
Реклама
AdAway
Tiuxo hostlist – реклама
yoyo.org
anudeepND список adservers
hostsVN список рекламы
Трекеры
Трекеры сети FadeMind’s 2o7
Трекеры первой стороны Geoffrey Frogeye
hkamran80 PiHole список блокировок для SmartTV
Perflyst PiHole список блокировок для SmartTV
Взрослые сайты
hostsVN файл блокировки доменов для взрослых сайтов
Sinfonietta файл блокировки порнографии
Sinfonietta файл блокировки сайтов «snuff»
Tiuxo файл хостов – порнография
Вредоносные сайты
URLHaus проект от abuse.ch с целью делиться вредоносными URL.
DigitalSide Threat-Intel список доменов вредоносного ПО
FadeMind’s Risky Hosts
FadeMind’s Spam
Hoshsadiq’s список майнинга криптовалюты на основе браузера
Mandiant APT1 Отчет
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