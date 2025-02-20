Функции продвинутой защиты являются набором настроек, включая Threat Manager, блокировку рекламы и родительский контроль. Когда включена, вы можете блокировать рекламу, трекеры, вредоносные и взрослые сайты для более безопасного использования онлайн.

Эти функции работают, блокируя приложения и веб-сайты на вашем устройстве от связи с известными сайтами вредоносного ПО, трекерами и взрослыми сайтами из наших списков блокировки. Блокировка происходит локально, и заблокированные домены никогда не покидают ваше устройство.

Наши списки блокировок составлены из следующих открытых списков известных рекламных, трекинговых, взрослых сайтов и вредоносных хостов. Мы обновляем наши списки блокировок раз в неделю и будем продолжать улучшать диапазон реклам, которые мы блокируем. Вы также можете сообщить нам о рекламе, связавшись со службой поддержки, и мы рассмотрим возможность их блокировки.

Реклама

AdAway

Tiuxo hostlist – реклама

yoyo.org

anudeepND список adservers

hostsVN список рекламы

Трекеры

Трекеры сети FadeMind’s 2o7

Трекеры первой стороны Geoffrey Frogeye

hkamran80 PiHole список блокировок для SmartTV

Perflyst PiHole список блокировок для SmartTV

Взрослые сайты

hostsVN файл блокировки доменов для взрослых сайтов

Sinfonietta файл блокировки порнографии

Sinfonietta файл блокировки сайтов «snuff»

Tiuxo файл хостов – порнография

Вредоносные сайты

URLHaus проект от abuse.ch с целью делиться вредоносными URL.

DigitalSide Threat-Intel список доменов вредоносного ПО

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s список майнинга криптовалюты на основе браузера

Mandiant APT1 Отчет

Важно: Продвинутая защита блокирует только трекеры, вредоносные сайты, рекламу и взрослые сайты, идентифицированные в исходных списках блокировок. Пожалуйста, продолжайте следовать лучшим практикам для защиты вашей онлайн конфиденциальности и безопасности.

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