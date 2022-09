Melhores sites para assistir animes

Os fãs de anime clássico vão adorar o RetroCrush. Disponível exclusivamente nos EUA e Canadá, o RetroCrush orgulhosamente se apresenta como um serviço de streaming de anime vintage que é “dedicado à Era de Ouro dos animes”. As séries disponíveis incluem o original Astro Boy e Lupin The Third.

HIDIVE é um serviço de streaming exclusivo de animes, com uma biblioteca modesta, mas bem organizada, que oferece uma coleção crescente de transmissões simultâneas. Ao contrário de outros serviços de streaming, também há a opção de alternar entre as versões censuradas e não censuradas de seus programas.

VRV (pronuncia-se “verve”) é uma plataforma de streaming de nicho situada nos EUA que conta uma seleção de animes dublados e legendados e outros conteúdos. Também de propriedade da Sony, a biblioteca do VRV será disponibilizada no Crunchyroll nos próximos meses.

O serviço de streaming de vídeo sob demanda da Itália, VVVVID, é ótimo para assistir aos animes mais picantes — pense em My Hero Academia, Kill La Kill e Tokyo Ghoul. O serviço também é gratuito (embora com anúncios), com a maioria de seus animes dublados em italiano.

Com sede no Japão, o TVer é um serviço gratuito de vídeo sob demanda de propriedade das principais emissoras japonesas. Ele oferece uma ampla variedade de conteúdo japonês - incluindo animes - disponível para assistir até uma semana após a exibição no Japão.

Além de seu catálogo de séries de TV e filmes de sucesso, a HBO Max também possui animes. Séries notáveis como o Tokyo Revengers, Noblesse e quase todos os filmes do Studio Ghibli - embora sua seleção possa variar entre as regiões.

O gigante de streaming Hulu, está disponível nos EUA e no Japão e oferece uma ótima mistura de animes modernos e clássicos com dublagem em inglês. Isso inclui séries animadas populares como Spy x Family e Naruto Shippuden.

Todos os serviços de streaming de anime mencionados, assim como muitos outros, são otimizados para funcionar com a ExpressVPN, para que você possa assistir com segurança todo o conteúdo que deseja com largura de banda ilimitada. O uso da ExpressVPN também ignora as restrições definidas pela sua escola, escritório ou rede Wi-Fi pública, simultaneamente, e combate a lentidão do servidor de Internet que pode estar diminuindo a velocidade da sua conexão. Simplesmente não há maneira melhor ou mais fácil de melhorar seu streaming de anime online!