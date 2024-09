As VPNs são legais na grande maioria das jurisdições do mundo e são amplamente utilizadas por indivíduos e empresas para proteger seus dados, inclusive em países com governos altamente restritivos. Mesmo onde as VPNs podem ser vistas como não recomendadas, muitos governos endossam seu uso por funcionários, acadêmicos ou empresas para se manterem competitivos em um mundo interconectado. Simplesmente não é prático para os países proibir todas as VPNs.

É claro que a atividade online ilegal é sempre ilegal, quer você esteja usando uma VPN ou não.