Este guia mostrará como configurar a extensão para Chrome do ExpressVPN Keys (o gerenciador de senhas da ExpressVPN). A extensão do navegador Chrome ExpressVPN Keys está disponível para download na Chrome Web Store. É totalmente compatível com o Chrome, bem como o Opera, Edge, Vivaldi e Brave.

Para utilizar a extensão, você deve possuir o aplicativo ExpressVPN instalado no seu dispositivo Windows, Mac ou Linux, além de uma conta ExpressVPN.

Importante: A extensão do ExpressVPN Keys está sendo lançada ao longo de vários meses e não está disponível de forma imediata para todos os usuários. Embora talvez não seja possível utilizá-la e cadastrar-se imediatamente, mantenha-a instalada e aguarde ser notificado quando estiver disponível para você.

Criar uma conta no ExpressVPN Keys

Instale a extensão do ExpressVPN Keys para Chrome. Pode ser que seja solicitado a você instalar e ativar a última versão da ExpressVPN no seu dispositivo Windows, Mac ou Linux. Siga as instruções. Siga as instruções de configuração para criar uma conta no ExpressVPN Keys: Crie uma senha principal. Salve o código de recuperação em um local seguro. Você vai precisar dele para acessar o seu gerenciador de senhas caso perca a senha principal. Se solicitado, insira o código de verificação de seis dígitos enviado para o seu email. Você será solicitado a importar seus logins armazenados em outros aplicativos ou sites de gerenciamento de senhas. Se escolher pular esta etapa, você pode continuar para adicionar seu primeiro login manualmente.

Quando você fizer login em quaisquer aplicativos ou sites, o gerenciador de senhas vai solicitar a você que salve os seus detalhes de login.

Precisa de ajuda? Entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter assistência imediata.

Configurar o ExpressVPN Keys em outro dispositivo

Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançando gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançando gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Se você já configurou a sua conta ExpressVPN Keys e quer utilizar o ExpressVPN Keys em outro dispositivo:

Em outro dispositivo, instale o ExpressVPN Keys: Windows, Mac, e Linux: A extensão do ExpressVPN Keys para Chrome

Android: Aplicativo ExpressVPN para Android

iOS: Aplicativo ExpressVPN para iOS Siga as instruções para ativar o gerenciador de senhas. Se solicitado, insira o código de verificação de seis dígitos enviado para o seu email. Desbloqueie o gerenciador de senhas.

Seus logins serão sincronizados em todos os seus dispositivos.

Como utilizar o ExpressVPN Keys

Para aprender como utilizar o ExpressVPN Keys, consulte as instruções correspondentes:

Reportar um bug

Se você encontrar quaisquer problemas enquanto estiver utilizando a extensão para navegador:

Clique na extensão para Chrome do ExpressVPN Keys. Clique na guia AJUDA. Clique em Reportar um problema. Siga as instruções

