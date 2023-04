O que uma VPN pode fazer? Me mostre

Se você não conseguir baixar o aplicativo ExpressVPN para Android do Google Play ou de uma loja de aplicativos equivalente, poderá baixar o arquivo APK no site da ExpressVPN. APK, que significa Android Package Kit, é o formato de arquivo que o Android usa para distribuir ou instalar aplicativos. Ele permite que você instale aplicativos no seu dispositivo manualmente sem o Google Play ou uma loja de aplicativos.

Importante: O site da ExpressVPN é a única fonte confiável para baixar o APK do aplicativo ExpressVPN para Android. Não aconselhamos baixá-lo de provedores de terceiros, que podem instalar vírus ou malware no seu dispositivo.

Importante: O aplicativo ExpressVPN para Android requer Android 5.0 ou superior para ser executado.

1. Ativar instalações de APK no seu dispositivo Android

Por padrão, o Android desativa as instalações de APK por motivos de segurança. Para baixar o arquivo APK do aplicativo ExpressVPN para Android, você terá que ativar as instalações do APK no seu dispositivo. Siga as instruções específicas para a versão do seu dispositivo e marca do telefone abaixo.

Android 8 ou posterior

Dispositivos Samsung

No seu dispositivo, toque em Configurações > Aplicativos. No canto superior direito, toque em . Toque em Acesso especial > Instalar aplicativos desconhecidos. Toque no navegador de onde você baixará o APK, como o Chrome. Se solicitado, alterne para Permitir desta fonte.

Dispositivos que não são da Samsung

No seu dispositivo, vá para Configurações. Toque em Aplicativos e notificações > Avançado. Toque em Acesso especial ao aplicativo. Toque em Instalar aplicativos desconhecidos. Toque no navegador de onde você baixará o APK, como o Chrome. Se solicitado, alterne para Permitir desta fonte.

Android 7 ou anterior

No seu dispositivo, toque em Configurações. Toque em Segurança. Em Administração do dispositivo, alterne para Fontes desconhecidas.

2. Baixar o arquivo APK do aplicativo ExpressVPN para Android

Siga estas instruções para baixar o arquivo APK do aplicativo ExpressVPN para Android.

Importante: Após a conclusão do download, desative as instalações do APK para o aplicativo de onde você acabou de baixar o arquivo APK imediatamente. Isso ajuda a evitar a instalação de aplicativos potencialmente nocivos ou maliciosos de fontes não seguras.

