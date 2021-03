Najlepszy VPN dla Kindle Fire: Nr 1 dla tabletów Amazon

Czerp więcej korzyści z Kindle Fire

Co to jest Kindle Fire? Kindle Fire to tabletowy odpowiednik słynnych czytników e-booków firmy Amazon. Nowsze wersje nazywają się po prostu Fire.

Dzięki doskonałym kolorowym wyświetlaczom HD i wydajnym procesorom nowe urządzenia Fire nie tylko idealnie nadają się do czytania, ale mogą być również używane do streamingu filmów i przeglądania stron internetowych.

Korzystając z sieci ExpressVPN na swoim Kindle Fire, możesz:

Ominąć „dławienie” streamingu seriali i filmów na takich platformach, jak Netflix, Hulu, Amazon Prime Video i BBC iPlayer. Gdy VPN ukrywa Twój ruch internetowy, Twój dostawca usług internetowych nie może ograniczać Ci dostępu do sieci na podstawie treści. Przeczytaj więcej o tym, jak ExpressVPN omija „dławienie”.

Zaszyfrować swoje połączenie na tablecie. ExpressVPN szyfruje Twoje dane, dzięki czemu możesz uniknąć szpiegowania przez strony trzecie. Przeczytaj więcej o bezpieczeństwie online.