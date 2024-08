Denne veiledningen vil vise deg hvordan du oppdaterer til den nyeste versjonen av ExpressVPN. Regelmessige oppdateringer sørger for at appen på enheten din har de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppgraderingene.

Merk: Du trenger ikke å avinstallere appen før du oppdaterer den på enheten din.

Jeg vil oppdatere ExpressVPN-appen for: Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Rutere

Nettleserutvidelsen

Oppdater ExpressVPN-appen på Windows eller Mac

Når en app-oppdatering er tilgjengelig for deg, vil du se et banner øverst på app-skjermen. Følg disse stegene for å oppdatere appen:

Klikk på Oppdater nå eller Last ned nå. På ExpressVPNs nettsted, klikk på Last ned på høyre side. Følg instruksjonene.

Hvis du ikke ser et banner som ber deg om å oppdatere appen, bruker du allerede den nyeste app-versjonen som er tilgjengelig for deg. Hvis du vil sørge for at du bruker den nyeste versjonen som er tilgjengelig, kan du laste ned appen på nettstedet:

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Oppdater ExpressVPN-appen på iOS

Som standard vil appen automatisk oppdateres til den nyeste versjonen som er tilgjengelig for deg.

Du kan også manuelt sjekke om det finnes en tilgjengelig oppdatering:

Åpne App Store. Søk etter ExpressVPN. Hvis det finnes en tilgjenglig oppdatering, vil du se Oppdater-knappen. Trykk på Oppdater.

Hvis du ikke kan oppdatere appen:

sjekk Apples kundestøtteartikkel, eller

sjekk om du bruker den samme Apple ID-en som du tidligere brukte for å laste ned ExpressVPN. For å oppdatere en iOS-app, må du bruke den samme Apple ID-en som du tidligere brukte for å oppdatere appen.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Oppdater ExpressVPN-appen på Android

Hvis du tidligere lastet ned ExpressVPN via Google Play Butikk eller en tilsvarende app-butikk på enheten din, vil den automatisk oppdateres til den nyeste versjonen som er tilgjengelig for deg som standard.

Du kan også manuelt sjekke om det finnes en tilgjengelig oppdatering:

Åpne app-butikken på enheten din. Søk etter ExpressVPN. Hvis det finnes en tilgjengelig oppdatering, vil du se Oppdater-knappen. Trykk på Oppdater.

Hvis du tidligere installerte ExpressVPN ved å bruke APK-filen, må du oppdatere den manuelt ved å installere den nyeste APK-versjonen som er tilgjengelig på ExpressVPNs nettsted.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Oppdater ExpressVPN-appen på Linux

Når en app-oppdatering er tilgjengelig, vil du se følgende:

Et tekstvarsel når du skriver inn en ExpressVPN-kommando i terminalen.

Et systemvarsel i det grafiske skrivebordsmiljøet ditt.

Et bannervarsel hvis du har installert ExpressVPN-nettleserutvidelsen for Chrome eller Firefox.

Slik oppdaterer du appen:

Ubuntu, Debian, Fedora, Raspberry Pi og Linux Mint

Følg instruksjonene gitt av «expressvpn status»-kommandoen for å oppdatere appen via pakkeløsningen din eller last ned den nyeste appversjonen manuelt.

Arch Linux

Last ned den nyeste appversjonen manuelt.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Oppdater Aircove eller ExpressVPN på din ruter

AircoveOS og ExpressVPN for rutere oppdateres automatisk daglig klokken 04:00 lokal tid (hvis en oppdatering er tilgjengelig).

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen

Oppdater ExpressVPN-nettleserutvidelsen

ExpressVPN-nettleserutvidelsen vil automatisk oppdateres når en oppdatering er tilgjengelig.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen