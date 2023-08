Alan Barinholtz som dommer Rosen : Barinholtz er en ekte advokat og skuespiller. Før Jury Duty dukket han opp i Hulu -programmet History of the World: Part 2 og filmen The Oath. Han er faren til komedieskuespilleren Ike Barinholtz .

James Marsden som seg selv: Hollywood-skuespilleren er mest kjent for rollene sine i Enchanted, The Notebook, Westworld, Sonic the Hedgehog og Sex Drive (han erklærer stolt dette i episode én).

Maria Russell som jurymedlem Inez: Skuespillerinnen har dukket opp i flere TV-serier som Teen Wolf, General Hospital og The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.