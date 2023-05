Groteskowo wyreżyserowany serial Jury Duty śledzi losy niczego niepodejrzewającego Ronalda Glennana, który został przydzielony do fałszywego procesu sądowego jako członek ławy przysięgłych wśród aktorów. Nakręcony pod przykrywką „dokumentu”, na wpół skryptowany program pokazuje kulisy przebiegu pozorowanego procesu przed ławą przysięgłych. W jednym ze szczególnie zabawnych momentów, aktor James Marsden gra wyolbrzymioną wersję samego siebie.



Nieświadomość Glennana na temat tego, co faktycznie się dzieje dookoła – i jego zdolność do zachowania przy tym spokoju – sprawia, że Jury Duty jest tak zabawnym serialem. Zobacz, jak reaguje na żartobliwe, absurdalne zeznania i inne sądowe wybryki, uczestnicząc w tym niekonwencjonalnym i komicznym procesie. Serial jest współtworzony przez scenarzystów The Office, Lee Eisenberga i Gene'a Stupnitsky'ego.