Alan Barinholtz como el juez Rosen : Barinholtz es un abogado y actor de la vida real. Antes de Jury Duty, hizo apariciones en el programa de Hulu History of the World: Parte 2 y en la película The Oath. Es el padre del actor de comedia Ike Barinholtz .

Maria Russell como la miembro del jurado Inez: la actriz ha aparecido en varios programas de televisión como Teen Wolf, General Hospital y The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.