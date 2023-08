L'unico che potrebbe aver firmato di sua iniziativa per partecipare a Jury Duty è Ronald Glennan. Tutti gli altri erano coinvolti nello scherzo. Ecco l'elenco completo del cast di Jury Duty e dove potresti averli visti:

Alan Barinholtz nel ruolo del Giudice Rosen: Barinholtz è un vero avvocato e attore. Prima di Jury Duty, ha fatto delle apparizioni nello show di Hulu, History of the World: Part 2 e nel film The Oath. È il padre dell'attore comico Ike Barinholtz.

Brandon Loeser nel ruolo del giurato Tim: Loeser è uno stuntman apparso in Silicon Valley e Westworld.

Cassandra Blair nel ruolo della giurata Vanessa: Prima di Jury Duty, l'attrice ha recitato in diversi show, tra cui NCIS: Hawaii, Hacks, 9-1-1, e Westworld.

David Brown nel ruolo del giurato Todd: Oltre ad apparizioni minori in alcuni spettacoli, Brown fa anche parte della troupe comica Helltrap Nightmare e del gruppo di sketch The Shrimp Boys.

Edy Modica nel ruolo della giurata Jeannie: Prima della sua apparizione in Jury Duty, Modica è apparsa in vari cortometraggi come The Flesh e Made for Love.

Ishmel Sahid nel ruolo del giurato Lonnie: L'attore è conosciuto per il suo ruolo nello show televisivo Nickelodeon Cousins for Life.

James Marsden interpreta se stesso: L'attore di Hollywood è noto soprattutto per i suoi ruoli in Enchanted, The Notebook, Westworld, Sonic the Hedgehog, e Sex Drive (lo dichiara con orgoglio nel primo episodio).

Kirk Fox nel ruolo del giurato Pat: L'attore è meglio conosciuto per i suoi ruoli nelle serie comiche di successo Community, Parks and Recreation, e Reservation Dogs.

Maria Russell nel ruolo della giurata Inez: L'attrice è apparsa in diversi programmi televisivi come Teen Wolf, General Hospital, e The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window.

Mekki Leeper nel ruolo del giurato Noah: Lepper è uno dei co-sceneggiatori di Jury Duty. Ha inoltre fatto la sua apparizione nella serie HBO The Sex Lives of College Girls.

Pramode Kumar nel ruolo del giurato Ravi: Noto per il suo ruolo ricorrente in Jimmy Kimmel Live!, l'attore ha interpretato ruoli minori in spettacoli e film come nel film DC Birds of Prey.

Rashida 'Sheedz' Olayiwola nel ruolo dell'Agente Nikki: Prima di Jury Duty, Olayiwola ha lavorato come attrice e sceneggiatrice negli spettacoli comici Sherman’s Showcase e South Side.

Ron Song nel ruolo del giurato Ken Hyun: Prima di Jury Duty, Song ha avuto ruoli minori in show di Netflix come From Scratch e Gaslit.

Ronald Glennan interpreta se stesso**:** Glennan non è un attore. Jury Duty ha rappresentato la sua prima esperienza in uno show... senza saperlo!

Ross Kimball nel ruolo del giurato Ross: Sebbene abbia fatto delle apparizioni sporadiche in molti show, Kimball è probabilmente noto soprattutto per aver condotto il podcast Good At Parties.