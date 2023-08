배심원 노아 역의 메키 리퍼 : 리퍼는 Jury Duty의 공동 작가 중 한 명으로, HBO 시리즈 The Sex Lives of College Girls에도 출연했습니다.

판사 로즌 역의 알란 바린홀츠 : 바린홀츠는 실제 변호사이자 배우로, Jury Duty 전에 Hulu 쇼인 History of the World: Part 2와 영화 The Oath에 출연했습니다. 바린홀츠는 코미디 배우 이크 바린홀츠 의 아버지입니다.

