De nieuwste creatie van UFC voo0rzitter Dana White heeft het levenslicht gezien. Power Slap: Road to the Title gaat over deelnemers die elkaar in een powerslapwedstrijd van drie ronden moeten proberen te verslaan. Het seizoen bestaat uit acht afleveringen en is gestart op 18 januari 2023. Alle afleveringen — behalve een betaald evenement aan het eind van het seizoen — worden in de Verenigde Staten uitgezonden op TBS, en in de rest van de wereld op Rumble.

Hoe kijk je gratis Power Slap in 2023

Je kunt de complete afleveringen en hoogtepunten van Power Slap: Road to the Title gratis kijken op Rumble.

Waar kun je de Power Slap 2023 online livestreams kijken

In the Verenigde Staten worden alle Power Slap afleveringen live uitgezonden op TBS op Woensdag om 22:00 uur ET. De volgende diensten bieden TBS aan:

Sling TV

Prijs: vanaf 35 USD

Gratis proefperiode: ja

Sling TV is de goedkoopste en beste optie om live Power Slap afleveringen te kijken. Het kan zijn dat je een Amerikaanse creditcard of Paypal nodig hebt om een abonnement af te sluiten. Via de app is een gratis proefperiode van drie dagen beschikbaar.

YouTube TV

Prijs: vanaf 65 USD

Gratis proefperiode: ja

Bij YouTube TV zit TBS in het allereenvoudigste pakket. Er is een gratis proefperiode van 14 dagen beschikbaar.

NB: Het kan zijn dat je een geldige Amerikaanse creditcard of betaalpas of PayPal nodig hebt om een abonnement op YouTube TV af te sluiten. Je kunt nog altijd een abonnement op YouTube TV nemen via Google Play, ook als je geen Amerikaanse creditcard of betaalpas hebt.

DIRECTV Stream

Prijs: vanaf 75 USD

Gratis proefperiode: ja

Evenals bij YouTube TV zit TBS ook in het allereenvoudigste pakket van DirecTV. Er is een gratis proefperiode van 5 dagen beschikbaar.

DAZN

Prijs: variabel

Gratis proefperiode: nee

DAZN is overal ter wereld beschikbaar, biedt Power Slap afleveringen en zendt een live evenement uit op 11 maart om 21:00 uur ET / 02:00 uur GMT.

Power Slap agenda 2023

Power Slap: Road to the Title is voor het eerst uitgezonden op 18 januari 2023. Je kunt elke woensdagavond nieuwe afleveringen kijken op TBS om 22:00 uur ET / 03:00 uur GMT.

Begindatum 18 januari 2023 Aantal afleveringen 8 Netwerk TBS Land van afkomst Verenigde Staten

Over de Power Slap competitie

Slapfighting is een echte professionele sport, en het format bevat elementen uit andere sporten. Vergelijkbaar met American football wordt met het opgooien van een muntje bepaald welke deelnemer de eerste klap uit mag delen; de klap moet gegeven worden met een open hand, en binnen 30 seconden. De klap moet raken boven de kin maar onder het gezicht, en degene die de klap krijgt mag niet uitwijken, zijn kin intrekken of zijn schouders optrekken. En net als bij andere vechtsporten wordt de winnaar bepaald ofwel door knockout, ofwel, als het gevecht alle drie ronden doorgaat, door een jury die een 10-puntensysteem hanteert.

Volgens de officiële Power Slap website mag de spits niet stompen, stappen, onwettig opwinden of het spel vertragen. De verdedigers kunnen ook bestraft worden voor het vertragen van het spel, en ook voor wegduiken of proberen de klap te blokkeren. De gevolgen kunnen zijn een waarschuwing, aftrek van punten, het verliezen van een slag, opnieuw slaan, en zelfs diskwalificatie.

