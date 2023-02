Married at First Sight의 결혼식은 진짜인가요?

Married at First Sight 커플 중 총 몇 커플이 아직까지 함께인가요?

Married at First Sight: 샌디에고의 다섯 커플 중 세 커플이 결정의 날 결혼을 유지하기로 결정했습니다. 그러나 그 중 한 커플( 린디 와 미구엘 )만이 지금까지 함께하고 있습니다.

Married at First Sight 시즌 15의 어떤 커플이 아직까지 함께인가요?

Married at First Sight 시즌 16은 어떤 도시에서 촬영되었나요?

현재 Discovery +는 Married at First Sight 시즌 4, 5, 10~13만 제공합니다. 모든 시즌을 스트리밍하려면 Philo 를 사용하는 것이 최고의 선택입니다.

Discovery Plus에 Married at First Sight가 있나요?

Married at First Sight 자주 묻는 질문

모든 MAFS 시즌과 같이 Married at First Sight: 내슈빌에도 결혼식날 처음 만나는, 다음과 같은 다섯 쌍의 새로운 커플이 등장합니다.

Vudu에서 Married at First Sight 스트리밍하기

또다른 인기 케이블 TV 대안 서비스는 Sling TV 로, 수많은 스트리밍 콘텐츠(온디맨드 영화, 라이브 스포츠, 라이브 TV 프로그램 등)를 제공합니다. Sling은 Married at First Sight 전 시즌을 제공하나 무료 체험이 없고 가입 시 미국 우편번호(예: 30301, 11222 등)를 입력해야 할 수 있습니다.

Philo 는 60개가 넘는 라이브 채널을 제공하는데 그 중 하나가 Lifetime입니다. Philo는 모든 이전 시즌도 제공하므로 Married at First Sight를 시청하기에 훌륭한 옵션입니다. 또한 7일 무료 체험을 이용할 수도 있습니다!

케이블 채널 Lifetime 은 2017년부터 Married at First Sight를 방송하고 있습니다. 케이블을 구독하지 않으셨나요? 걱정하지 마세요. Philo , Hulu + Live TV , Sling 같은 코드컷팅 서비스를 통해 MAFS를 스트리밍하거나 Vudu 에서 원하는 에피소드만 구입할 수 있습니다.

Married at First Sight 시즌 16 공개일

덴마크 시리즈 Gift Ved Første Blik를 기반으로 한 Married at First Sight는 관계 전문가가 미혼 남여를 전문적으로 짝 짓는 미국의 리얼리티 TV 프로그램입니다. 문제가 뭐냐고요? 이 커플들은 결혼식날 식장 제단에서 처음 만나 8주 동안 함께 살아야 합니다. 이런 '실험' 후 각 커플은 계속 함께 할 것인지 아니면 이혼할 것인지 결정하게 됩니다.

Married at First Sight(MAFS)가 더 많은 찰떡궁합 신혼부부와 함께 시즌 16으로 돌아옵니다! 약혼자를 처음 만날 때 불꽃이 튀게 될까요? 아니면 실망하게 될까요? 아래에서 MAFS 시즌 16을 온라인으로 스트리밍하는 방법을 확인하세요.

Married at First Sight 시청 가능한 플랫폼

Need help? Chat with us!