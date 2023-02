Dónde ver Married at First Sight

Basado en la serie danesa Gift Ved Første Blik, Married at First Sight es un reality show estadounidense donde profesionales expertos en relaciones forman parejas entre los solteros participantes. ¿El desafío? La primera vez que estas parejas se conocerán es en el altar, donde se casarán y tendrán que vivir juntos durante ocho semanas. Después del "experimento", cada pareja puede decidir si quiere permanecer junta o divorciarse.



Las temporadas de MAFS se filman en un estado de EE. UU. Diferente; la última temporada tiene lugar en Tennessee, por lo que también se llama Married at First Sight: Nashville.