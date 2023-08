I numeri non mentono: milioni di persone in tutto il mondo si dedicano al binge-watching di reality TV sul dating, affascinati non solo dalle relazioni ma anche dal fascino romantico delle destinazioni esotiche. Con le vacanze estive ancora in pieno svolgimento, perché non trasformare in realtà la tua passione per i reality TV?

Esplora le lussuose ville di ogni dating show e scopri il costo per una settimana di vacanza.

Abbiamo esplorato i luoghi esatti e li abbiamo classificati in base al successo dei vari show.

Da MILF Manor e The Bachelorette a Love Island , Matrimonio a prima vista e Il contadino cerca moglie : quale serie ha dimostrato di avere più successo nell’aiutare le persone a trovare l’amore?

Approfondiamo quante coppie si sono formate durante 10 dei dating show più amati in tutto il mondo, quante di queste coppie sono ancora insieme e l’impatto delle destinazioni esotiche sulle relazioni tra i concorrenti.

Passa dal tuo divano ai tropici grazie a una VPN per reality TV che ti consente di guardare in modo sicuro la prossima stagione del tuo reality show preferito. Hai bisogno di una vacanza? Pianifica il tuo prossimo soggiorno in una di queste 10 location da dating show e prepara il set per la tua estate d’amore.

Le 15 migliori destinazioni dei dating show

Che tu sia un inguaribile romantico in cerca di ispirazione o una coppia alla ricerca della fuga d’amore definitiva, scopri le ambientazioni più accattivanti in cui prende vita la magia dell’amore, classificate secondo “la durata del rapporto amoroso” (spiegato di seguito nella sezione Quanto successo hanno i dating show?). Immergiti in spiagge assolate, lussuosi soggiorni in città e affascinanti fughe in campagna.

Perché i dating show prediligono le location esotiche?

Dopo aver esplorato queste location incontaminate, non possiamo fare a meno di chiederci: perché luoghi esotici e dating show vanno spesso a braccetto? Secondo Aubrey Thomas, terapeuta relazionale con sede a Tel Aviv i motivi sono diversi: “È più facile innamorarsi in vacanza. È una questione di chimica e uno stato mentale. La vacanza viene vista come un momento di divertimento. Non ci sono responsabilità o preoccupazioni quotidiane. Il sole e il mare abbassano i livelli di stress, aumentando così i livelli di dopamina”.

Ma queste ville fuori dal mondo aggiungono un altro elemento intrigante e contrastante: un isolamento ad alta esposizione pubblica. Questo aspetto unico incentiva sia le discussioni che le connessioni, rendendoci incapaci di distogliere lo sguardo dalle storie d’amore che si instaurano davanti ai nostri schermi. Thomas illustra il proprio pensiero:

“I concorrenti vengono introdotti in un ambiente intimo, ma alla stesso tempo esposto al pubblico. Condividono una casa prima ancora di conoscersi. Devono affrontare i loro problemi davanti alle telecamere. Sono in gioco fama e denaro, aspetti molto diversi dal mondo reale. Inoltre, girano tutti seminudi aumentando i livelli di eccitazione e testosterone. Tutto questo, ovviamente, ti farà innamorare del format!”

Eppure, tra lo sfarzo e il glamour dei reality TV, sorgono dubbi sull’impatto a lungo termine di queste storie d’amore intricate. “È un reality TV, ma è molto lontano dagli aspetti della vita reale come amici, famiglia, lavoro e casa. Molti dating show rappresentano una continuazione dell’algoritmo che vediamo nelle app di appuntamenti: gratificazione istantanea e numerose opzioni tra cui scegliere. Questo porta le persone a non essere mai soddisfatte, perpetuando una società incapace di prendere impegni duraturi, poiché tenderanno sempre a chiedersi se la persona successiva ad entrare in casa non sia migliore della precedente”, avverte Thomas. “Scoprirai che gli show che sfidano questo format avranno un tasso di successo più elevato. Le relazioni che non durano nel tempo sono quelle costruite letteralmente tra sabbia e acqua cristallina”.

Quanto successo hanno i dating show?

Con questo in mente, abbiamo deciso di esplorare le vere percentuali di successo dei dating show basandosi sulla capacità di promuovere relazioni durature. Considerando fattori chiave come il numero di stagioni, potenziali affinità, fidanzamenti, matrimoni e il numero di coppie che vivono felici e contenti nel 2023, abbiamo condotto un’analisi approfondita e ideato una classifica in base alla “durata del rapporto amoroso” per ogni dating show selezionato.

Quindi, cerchiamo di approfondire i dati e vediamo come queste romantiche avventure se la cavano alla prova del tempo.

1. The Bachelorette

Coppie ancora insieme nel 2023: 5

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 42%

Percentuale “durata del rapporto”: 83%

Con un impressionante record di 20 stagioni di successo alle spalle, la versione americana di The Bachelorette si erge come il dating show più longevo della nostra lista. Ma, nonostante il passare del tempo, solo cinque coppie sono rimaste insieme. Va detto però, che una di queste coppie ha protratto il proprio amore per ben due decenni.

Curiosità di coppia

Trista (Rehn) Sutter, l’originale Bachelorette del 2003, chiama ancora marito il vincitore della stagione 1, Ryan Sutter.

Voglio soggiornare in quei luoghi

L’ultima stagione della versione americana di The Bachelorette è stata girata a Villa de la Vina, ad Agoura Hills, in California. Anche se non è più disponibile su Airbnb, vale la pena notare che questa iconica villa di 200 anni era una volta accessibile per 30.000 dollari a notte. Se vuoi comunque soggiornare in una residenza simile a questa, considera la Malibu Rocky Oaks home, dove potrai concederti un pacchetto vacanza di una settimana per 17.463 dollari. È la cornice perfetta per tutti i tuoi incontri romantici, e richiamerà alla mente l’incantevole atmosfera dello show.

2. Il contadino cerca moglie

Coppie ancora insieme nel 2023: 19

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 33%

Percentuale “durata del rapporto”: 72%

In fatto di puri numeri statistici, Il contadino cerca moglie Australia è fuori competizione. Nel corso di 13 fruttuose stagioni, lo show ha fatto incontrare 19 coppie, dando vita a nove matrimoni e ben 26 figli! Sebbene lo show sia riuscito a produrre potenziali affinità per il 69% dei suoi partecipanti, solo un terzo di queste connessioni è stato in grado di mantenere accesa la scintilla iniziale e rimanere insieme. Tuttavia, questa percentuale di successo assicura al programma una degna seconda posizione nella nostra classifica.

Curiosità di coppia

Una coppia in particolare, Chris Newsome e Kim Tierney, è andata forte sin dal primo incontro durante la primissima stagione dello show nel 2007. Si possono definire dei pionieri, essendo la prima coppia a sposarsi, e ora hanno un figlio e una figlia insieme.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Nella più recente edizione australiana, la stagione 13, i contadini hanno avuto l’opportunità di incontrare le loro potenziali mogli nel lussuoso boutique hotel noto come The Convent a Hunter Valley, nel Nuovo Galles del Sud. Per coloro che sono interessati alla Garden Suite, la sistemazione bed-and-breakfast costa 2.733 dollari per una settimana.

3. Matrimonio a prima vista

Coppie ancora insieme nel 2023: 13

Success rate of couples formed on the show: 35%

Percentuale “durata del rapporto”: 71%

Chi l’avrebbe mai immaginato? Il dating show in cui dei single accettano di sposare il proprio partner scelto nel momento in cui si vedono per la prima volta è diventato un successo sorprendente! L’edizione americana del MAFS ha già completato ben 16 stagioni e una su cinque potenziali affinità ha portato a un lieto fine. In totale, si sono unite in matrimonio 13 coppie, dando alla luce 19 bambini.

Curiosità di coppia

Tra queste unioni di successo, Jamie e Doug si distinguono con la relazione di più lunga data, essendo stati l’unica coppia a rimanere insieme dalla prima stagione. La loro storia d’amore è stata così accattivante che hanno persino guadagnato uno spin-off e un podcast a loro dedicati, e ora hanno due figli insieme.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Per l’ultima luna di miele, i concorrenti hanno potuto provare il Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa a Montego Bay, in Giamaica. Se stai pensando di pianificare la tua vacanza estiva lì, considera che le suite con vista sull’oceano partono da 4.750 dollari a persona per una settimana, offrendo i Caraibi a portata di mano.

4. Temptation Island

Coppie ancora insieme nel 2023: 8

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 38%

Percentuale “durata del rapporto”: 65%*

Il reboot americano di Temptation Island ha appena concluso la sua quinta stagione. Si distingue dagli altri reality show perché prevede che le coppie esistenti si affrontino in varie sfide per mettere alla prova le loro relazioni. Sorprendentemente, nonostante situazioni allettanti e invitanti sia dentro che fuori dall’isola, il 40% delle coppie partecipanti è ancora insieme nel 2023. Tre delle otto coppie, si sono persino tramutate in fidanzamenti o matrimoni, indicando una percentuale di successo relativamente alta.

Curiosità di coppia

Una di queste coppie di successo sono Kristen Ramos e Julian Allen, che sono apparsi nella stagione 3 di Temptation Island e in seguito si sono sposati a Porto Rico.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Le riprese di Temptation Island si sono svolte nella pittoresca isola di Maui, Hawaii. La splendida villa utilizzata come location per le riprese nel 2019 è stata messa in vendita nel gennaio 2023 e acquistata poi per oltre 11 milioni di dollari.

Tuttavia, se sei un fan dello show o desideri semplicemente sperimentare la bellezza di Maui, puoi comunque prenotare un soggiorno presso la location delle edizioni più recenti, l’Andaz Maui’s Kihei Resort. Le lussuose ville Andaz con 3 camere da letto sono disponibili a partire da 3.856 dollari a notte, o 23.136 dollari per una settimana.

5. Are You the One?

Coppie ancora insieme nel 2023: 7

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 50%

Percentuale “durata del rapporto”: 47%

Il reality show americano di MTV Are You the One? ha già completato la sua nona stagione. Nonostante le numerose interazioni, solo sette coppie sono riuscite a mantenere relazioni durature e affiatate nel tempo. Nonostante una percentuale di successo relativamente bassa di affinità all’interno della serie (15%), almeno le coppie che hanno lasciato il programma insieme, sono rimaste insieme. È interessante notare che molte di queste coppie non erano state considerate “perfette” dall’algoritmo dello show, ma hanno comunque finito per sposarsi.

Curiosità di coppia

Nel corso degli anni, un totale di cinque coppie, come Jenni Knapmiller e Curtis Hadzicki di AYTO Stagione 2, così come Uche Nwosu e Clinton Moxam della Stagione 6, hanno compiuto il grande passo e si sono sposati. Come risultato del programma di MTV, sono nati cinque bambini da queste relazioni d’amore.

Voglio soggiornare in quei luoghi

L’ultima stagione di Are You the One? è stato girata a Gran Canaria, in Spagna, molto probabilmente nella villa di produzione di MTV. Sebbene soggiornare proprio in quella villa sia poco probabile, puoi scegliere un posto simile in una splendida villa di 600 metri quadrati con vista sul mare, giardino, piscina e altro ancora. Questa lussuosa proprietà chiamata Terrace on the Beach si trova sul lato est dell’isola, a Telde, e un soggiorno settimanale vi costerà circa 5.500 dollari.

Se sei pronto a concederti una vera esperienza nel lusso, perché non intraprendere un viaggio verso l’accattivante location dell’amato reality show tedesco Are You the One? VIP, nel paradiso esotico di Koh Samui, in Thailandia? Immagina di entrare a far parte dell’incantevole ambientazione della Stagione 3 mentre soggiorni nella villa mozzafiato Chaweng 5066, un’alternativa perfetta alla location originale del programma.

Immersa lungo una costa incontaminata, questa magnifica villa con cinque camere da letto offre una finestra sul paradiso, con spiaggia privata, splendida piscina, palestra e chef privato. Tutto questo splendore può essere tuo per una settimana di pura beatitudine, al prezzo di 14.334 dollari.

6. Love Is Blind

Coppie ancora insieme nel 2023: 7

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 39%

Percentuale “durata del rapporto”: 43%

Dopo l’ultima stagione dello show americano Love Is Blind, possiamo concludere che meno di un terzo (30%) delle potenziali coppie ha effettivamente formato relazioni durante l’intera serie. La stagione 2, in particolare, è stata piena di cuori spezzati, visto che nessuna delle coppie è ancora insieme oggi. L’unica consolazione è che sette coppie all’interno delle varie stagioni, sono riuscite a convolare a nozze e rimanere insieme. Ciò si traduce in un’accettabile percentuale di successo del 39%.

Curiosità di coppia

Tiffany Pennywell e Brett Brown rappresentano una delle storie preferite dello show, avendo instaurato un rapporto davvero genuino e sincero. Sono felicemente sposati dalla quarta stagione.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Vivi l’esperienza di una luna di miele romantica, senza la necessità di sposarsi. Le coppie della quarta stagione di Love Is Blind hanno avuto la possibilità di rilassarsi presso il lussuoso TRS Yucatan Hotel a cinque stelle per soli adulti a Riviera Maya, in Messico, situato a solo mezz’ora da Playa del Carmen.

L’hotel offre vari tipi di suite, tra cui incantevoli sistemazioni in stile cabina, complete di ingresso privato, molo e canoe. Puoi approfittare della loro attuale offerta online (sconto del 43%) e goderti un soggiorno di una settimana nel bungalow fronte lago a partire da 2.885 dollari a persona.

I fan del programma possono esplorare le location anche delle edizioni internazionali della serie. La prima stagione di Love Is Blind Japan è stata girata presso l’Hoshinoya Okinawa Resort. Un soggiorno di una settimana (sei notti) ammonta a 19.728 dollari.

7. Love Island

Coppie ancora insieme nel 2023: 13

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 20%

Percentuale “durata del rapporto”: 43%

Poiché la decima stagione di Love Island UK era ancora in onda al momento di stilare la nostra lista, i calcoli riportati sono basati sui dati delle precedenti nove stagioni del popolare dating show britannico. E i risultati non sono molto promettenti, rivelando che ciò che accade in Love Island tende a rimanere in Love Island. Meno della metà delle possibili affinità (44%) sono state instaurate durante le riprese della serie, con solo il 9% delle coppie ancora innamorate oggi.

Curiosità di coppia

Probabilmente ricorderai Alex Bowen e Olivia Buckland dell’edizione del 2016, la prima coppia di Love Island a sposarsi. Dopo il matrimonio hanno coronato il loro amore con la nascita di un bel bambino. Anche Dom Lever e Jess Shears, Tommy Fury e Molly-Mae Hague, Nathan Massey e Cara De La Hoyde, oltre a Jamie Jewitt e Camilla Thurlow si sono sposati dopo essersi innamorati nello show. Vale anche la pena sottolineare che le coppie hanno dato alla luce sei bambini in totale.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Vuoi vivere la tua avventura come se fossi un partecipante di Love Island? Al prezzo di 787 dollari a notte, puoi concederti un soggiorno presso la villa dell’ultima stagione, Sa Vinyassa, situata a Maiorca, in Spagna. Questa lussuosa tenuta si estende su 19 ettari, offrendo 350 metri quadrati di spazio vitale, completo di piscina, vista mozzafiato e un paesaggio naturale circostante, garantendo così il perfetto rifugio fiabesco.

Puoi provare le emozioni di Love Island anche visitando Corfù, in Grecia, dove è stata girata la stagione 3 dell’edizione svedese. Poiché la villa è stata costruita esclusivamente per lo show, abbiamo cercato una sistemazione simile: Villa Edoardo è arroccata su una verde collina e gode di spettacolari viste sul mare e sulle montagne circostanti per 10.739 dollari a settimana.

8. MILF Manor

Coppie ancora insieme nel 2023: 1

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 33%

Percentuale “durata del rapporto”: 40%*

Questo nuovo reality show americano ha debuttato con il suo episodio inaugurale il 15 gennaio 2023 su TLC. Il programma ha riunito otto donne single, di età compresa tra i 40 e i 60 anni, in una villa a Baja California, in Messico, con l’obiettivo di aiutarle a trovare l’amore. Come indicato dal titolo della serie, i loro potenziali partner erano un paio di decenni più giovani di loro.

*Poiché la serie è ancora nelle sue fasi iniziali, determinare con precisione la percentuale di successo non è così semplice. Tuttavia, durante il corso dello show, solo tre delle otto donne sono state in grado di trovare un partner. Ora, circa un anno dopo le riprese, sembra che solo una di queste coppie abbia il potenziale per intraprendere una relazione duratura.

Curiosità di coppia

Poiché i social media non forniscono molti indizi, possiamo solo supporre ottimisticamente che la relazione tra Pola Mochon e Ryan Jovan sia ancora intatta.

Voglio soggiornare in quei luoghi

La villa messicana presente nel reality show è il boutique hotel Orchid House Baja. Per coloro che sono interessati a pianificare una fuga romantica nella stessa struttura, è possibile soggiornare nella Garden Suite ad una tariffa settimanale di 5.805 dollari. In alternativa, se sei alla ricerca di un’esperienza ancora più lussuosa, puoi scegliere la Presidential Ocean Suite, che ti costerà 8.973 dollari a settimana.

9. Too Hot to Handle

Coppie ancora insieme nel 2023: 2

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 11%

Percentuale “durata del rapporto”: 37%

I fan del dating show di Netflix, Too Hot to Handle possono finalmente godersi la quinta stagione, che ha debuttato a luglio 2023. Sebbene nelle ultime quattro stagioni, un ragguardevole 62% delle potenziali coppie abbia scelto di lasciare la villa insieme, il programma ha dimostrato di essere meno portato per le relazioni a lungo termine, considerato che solo il 7% delle coppie di tutte le stagioni precedenti sono insieme ancora oggi.

Curiosità di coppia

Emily Miller e Cam Holmes della seconda stagione, così come Kayla Richart e Seb Melrose della quarta stagione, sono le uniche due coppie che sembrano aver trovato l’amore duraturo in Too Hot to Handle.

Voglio soggiornare in quei luoghi

Sia la stagione 4 che la stagione 5 di Too Hot to Handle sono state girate nel lussuoso Emerald Pavilion di Turks e Caicos. Il costo per un soggiorno di una settimana in questa villa caraibica è di 35.700 dollari, con una tariffa per notte di 5.950 dollari. La villa vanta cinque camere da letto e cinque bagni, in grado di ospitare un massimo di 12 ospiti. Tra i suoi sontuosi servizi troviamo jacuzzi, terrazza prendisole, piscina a sfioro, palestra, sala multimediale, barbecue all’aperto e un molo per le barche.

Se hai un extra budget a tua disposizione, un’alternativa è la preziosa location in cui è stato girato Too Hot to Handle Brazil. La prima stagione è stata girata a Punta Mita, in Messico, nella casa vacanze più costosa del mondo: Casa Tau. Un giorno ti costerà la bellezza di 16.738 dollari (80.000 BRL).

10. Ex on the Beach

Coppie ancora insieme nel 2023: 1

Percentuale di successo delle coppie formate nello show: 6%

Percentuale “durata del rapporto”: 21%

L’edizione britannica di Ex on the Beach ha concluso la sua 11a stagione nel luglio 2023. Per valutare il successo dello show, abbiamo analizzato le sue nove stagioni precedenti (la stagione 10 è stata cancellata) e i suoi 176 concorrenti. I nostri risultati rivelano che il programma ha la percentuale di successo più bassa tra i nostri 10 show selezionati. Nel corso di queste nove stagioni, si sono formate solo 16 coppie, meno di una su cinque potenziali affinità. A luglio 2023, solo due di queste coppie sono ancora insieme.

Curiosità di coppia

A metà luglio, Helen Briggs e Chet Johnson, che si erano riuniti nella quarta stagione di Ex on the Beach, hanno ufficialmente concluso la loro relazione dopo otto anni. Questo recente sviluppo ha ulteriormente diminuito la percentuale di successo dello show. Briggs ha deciso di rompere con il suo fidanzato di lunga data, accusandolo di averla tradita. D’altra parte, il rapporto tra Marnie Simpson e Casey Johnson rimane solido e stabile. La coppia ha due figli e si è sposata all’inizio del 2023.

Voglio soggiornare in quei luoghi

La stagione 11 di Ex on the Beach UK è stata girata a Marbella, in Spagna. Sebbene non siamo riusciti a individuare l’esatta location delle riprese, ci siamo imbattuti in una lussuosa alternativa sulla Costa del Sol: Villa Sascha, che offre un soggiorno di una settimana a partire da 5.395 dollari, e che incarna lo stesso spirito dello show.

I fan che hanno seguito Ex on the Beach Double Dutch Allstars nel 2019 ricorderanno che lo show è stato girato a Banda Abou, Curaçao, nella splendida Coral Estate 303. Questa sontuosa villa si trova all’interno di un resort di 0,7 ettari con vista mozzafiato sui Caraibi. Vanta servizi impressionanti come una spiaggia privata, piscina, jacuzzi, nove camere da letto, sette bagni, un cinema di 40 metri quadrati e un ampio soggiorno di 140 metri quadrati. La villa può ospitare fino a 20 persone e può essere affittata per circa 6.640 dollari a settimana.

Viaggia per il mondo con un budget limitato mentre ti concedi i tuoi show preferiti con una VPN

Non lasciare che il costo delle ville di lusso ti impedisca di esplorare nuove destinazioni. Resta aggiornato sulle ultime stagioni dei tuoi amati dating show come Love Island UK stagione 10, Ex on the Beach UK stagione 11, e Too Hot to Handle stagione 5, tutti disponibili per lo streaming. Siediti, rilassati e goditi i reality show nel comfort di casa tua in modo sicuro con una VPN.

Metodologia

Abbiamo analizzato dieci dating show popolari a livello globale, sia con edizioni locali che con stagioni in corso. I dati sono stati raccolti da fonti attendibili come Screenrant, Wikipedia, BuzzFeed, Cosmopolitan, US Magazine e altri media. Le informazioni includono il numero totale di concorrenti, le coppie potenziali ed effettive che si sono formate, le coppie rimaste insieme nel 2023*, fidanzamenti e matrimoni derivanti dagli show. Abbiamo calcolato la percentuale di coppie formate, quelle ancora insieme nel 2023 e le percentuali di successo complessivo. Fattori come il numero di stagioni sono stati ponderati per determinare la “durata del rapporto” finale.

* Per Temptation Island e The Bachelorette, le percentuali di successo sono state basate su fidanzamenti e coppie che sono rimaste insieme. Per Ex on the Beach siamo riusciti ad ottenere dati accurati solo fino alla nona stagione. Le stagioni 10 (cancellata) e 11 (troppo recente) sono state escluse dalle nostre statistiche.