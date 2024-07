De quoi parle Hacks ?

Hacks est une comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une comédienne légendaire, Deborah Vance, qui s'efforce de garder sa renommée en vie. Elle est centrée sur une relation de mentorat entre Deborah et une jeune scénariste, Ava Daniels, qui s'efforcent d'innover et de créer une émission TV qui mette en valeur les talents de comédienne de Deborah et sa volonté d'évoluer avec son temps. Hacks est un hommage à la réinvention et à la comédie ; c'est une série très appréciée que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures séries originales de Max. La saison 3 de Hacks : à quoi faut-il s'attendre ?

Après un final aussi satisfaisant (et choquant !) que celui de la saison 2, on peut se demander ce que la série nous réserve. Deborah, toujours aussi rebelle, n'est pas satisfaite de son succès et vise de nouveaux objectifs : un poste d'animatrice de late-night show.