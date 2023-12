Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois, YouTube se positionne en tant que la plus grande plateforme d’hébergement vidéo au monde. Elle occupe également la deuxième place en tant que plateforme de médias sociaux la plus populaire et le deuxième plus grand moteur de recherche. Bien qu’il surpasse largement ses concurrents en matière de streaming vidéo, en tant que filiale de Google, YouTube a suscité des controverses concernant la gestion des données utilisateur par le passé.

Outre sa position en tant que plus grande plateforme d’hébergement vidéo au monde, YouTube est également connu pour ses politiques rigoureuses de censure, qui ne conviennent pas à tous. Avec les problèmes actuels liés à la liberté d’expression et à la censure faisant les gros titres dans le monde, nous explorons de nombreuses alternatives de partage de vidéos et ce qu’elles ont à offrir.

15 meilleures alternatives à YouTube

1. Dtube

2. Dailymotion

3. Vimeo

4. BitChute

5. Rumble

6. PeerTube

7. LBRY

8. Wistia

9. Veoh

10. Utreon

11. Twitch

12. TikTok

13. Ted Talks

14. Odysee

15. Metacafe/Videoshub

BONUS : Clients YouTube respectueux de la vie privée

Dtube

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos Prix

Gratuit Sans publicité Oui Enregistrement requis Non Audience Toute personne intéressée par le streaming, l’importation et le téléchargement de vidéos Visites mensuelles moyennes 2 millions de visiteurs uniques par mois Meilleure qualité vidéo

1080P Site web

https://d.tube/

Dtube offre une interface presque identique à celle de YouTube, facilitant la transition pour les amateurs de YouTube. Cependant, contrairement à YouTube, les utilisateurs doivent gagner une certaine quantité de Dtube Coins pour publier des vidéos. Pour gagner des Coins, les utilisateurs doivent commenter, aimer et interagir avec les vidéos. Certains critiques ont mentionné qu’il faut faire partie d’une communauté d’autres vloggers pour gagner plus de Coins.

Dtube a été construit sur la Steem blockchain, permettant aux utilisateurs de convertir leurs Dtube Coins en USD ou en d’autres devises. Contrairement à d’autres services vidéo, Dtube repose entièrement sur ses créateurs et ses utilisateurs pour rassembler du contenu et décider si une vidéo doit être censurée ou non.

Quelles données collecte Dtube ?

Dtube peut collecter des données sur ses utilisateurs et les créateurs de contenu, telles que les noms et les coordonnées. Cependant, comme il opère sur une plateforme décentralisée, Dtube ne stocke pas les informations en un seul endroit.

Comment se situe Dtube en matière de confidentialité ?

Excellent. Comme mentionné précédemment, la nature décentralisée de Dtube signifie que les données utilisateur ne sont pas exposées aux risques de piratage. De plus, comme Dtube ne prend pas en charge les publicités ni les algorithmes, des informations non nécessaires sur les utilisateurs ne sont pas collectées ni vendues à des tiers.

Dailymotion

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicités Non Enregistrement requis Non Audience Divers utilisateurs à travers divers groupes d’intérêt Visites mensuelles moyennes Plus de 300 millions Meilleure qualité vidéo 4K Site web https://www.dailymotion.com/ Applications pour iOS Télécharger Dailymotion pour Apple Applications pour Android Télécharger Dailymotion pour Android

Dailymotion occupe la deuxième place derrière YouTube en tant que deuxième plateforme de partage vidéo la plus étendue au monde. Fondée presque au même moment que YouTube, Dailymotion s’est forgé une place confortable parmi ses concurrents avec environ 200 millions d’utilisateurs par mois (en 2021). Parmi toutes les entrées de cette liste, Dailymotion est le plus similaire à YouTube en termes de contenu, bien qu’il soit plus souple en termes de modération.

Quelles données collecte Dailymotion ?

En fonction du type de compte que vous créez, Dailymotion peut collecter des informations sur l’utilisateur, y compris votre nom, votre adresse e-mail, vos détails de facturation, votre adresse IP, votre type d’appareil et votre historique de recherche.

Comment se situe Dailymotion en matière de confidentialité ?

Pas très bien. Dailymotion vend les données utilisateur (pour ceux qui ont plus de 16 ans) à des tiers et participe au traçage publicitaire. Dailymotion permet également les connexions via des tiers.

Consultez la politique de confidentialité de Dailymotion ici.

Vimeo

Fondé par des réalisateurs pour des réalisateurs, Vimeo est considéré comme étant une version plus enrichie et plus prestigieuse de YouTube. Fondé initialement comme un projet annexe à CollegeHumor en 2004, Vimeo est devenu un débouché important pour les cinéastes et les réalisateurs de publicité en herbe. Contrairement à YouTube, Vimeo est sans publicités.

En 2019, Vimeo a fait l’objet d’une action en justice pour avoir prétendument collecté et stocké des données biométriques à partir de vidéos et de photos d’utilisateurs sans leur permission ou à leur insu. En 2020, Vimeo a perdu son appel pour que l’affaire soit soumise à l’arbitrage.

Quelles données collecte Vimeo ?

En fonction du type de compte que vous choisissez de créer, Vimeo peut collecter votre adresse e-mail, vos informations de paiement et de facturation, ou des informations d’authentification venant de plateformes tierces telles que Google et Facebook.

Comment se situe Vimeo en matière de confidentialité ?

Pas mauvais. Vimeo ne vend pas les données utilisateur et chiffre toutes les données des comptes utilisateurs. Le contenu Vimeo peut être consulté de manière anonyme.

Consultez la politique de confidentialité ici.

BitChute

Adapté pour Le partage et la lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicité Oui Enregistrement requis Non Audience Créateurs de contenu dont certains pourraient être trop politiques pour d’autres Visites mensuelles moyennes Plus de 50 millions en moyenne Meilleure qualité vidéo 480P Site web https://www.bitchute.com/

BitChute a été lancé au début de 2017 en réponse à l’augmentation de la censure sur les plateformes grand public de partage vidéo. Il a été décrit comme une alternative sans restrictions à YouTube (pour le meilleur ou pour le pire); la majorité des créateurs de contenu sur BitChute sont des personnes qui ont été exclus des plateformes comme YouTube. Contrairement à YouTube, BitChute est sans publicité et les options de monétisation pour les créateurs de contenu sont beaucoup plus flexibles.

BitChute est considéré comme faisant partie d’un groupe de plateformes et de fournisseurs appelés « alt-tech« , qui visent à offrir des alternatives aux voix grand public. Attention, avec un accent particulier sur du contenu politique conservateur et marginal, les vidéos BitChute peuvent être un peu extrêmes pour certains.

Quelles données collecte BitChute ?

BitChute collecte des informations d’identification personnelles qui peuvent inclure votre nom, votre âge, votre adresse résidentielle, votre numéro de téléphone et/ou les détails de votre carte de paiement. Ces informations seront collectées uniquement auprès des utilisateurs enregistrés ayant donné leur consentement. Les informations non personnelles pouvant être collectées incluent votre type d’appareil, le système d’exploitation et le type de navigateur.

Comment se situe BitChute en matière de confidentialité ?

Pas mauvais. Le contenu sur BitChute peut être visionné de manière anonyme. L’enregistrement de compte est requise uniquement si vous souhaitez importer des vidéos, poster des commentaires, vous abonner à des chaînes, ou voter sur du contenu. Toute donnée utilisateur collectée par Bit Chute Limited est chiffrée et protégée par des signatures numériques. Aucune information n’est vendue ou échangée.

Consultez la politique de confidentialité de BitChute ici.

Rumble

Adapté pour

Le partage et la lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicité Non Enregistrement requise Non Audience Créateurs de contenu dont certains pourraient être trop politiques pour d’autres Visites mensuelles moyennes Plus de 100 millions Meilleure qualité vidéo 4K Site web https://rumble.com/ Applis pour iOS Télécharger Rumble pour iOS Applis pour Android Télécharger Rumble pour Android

Lancé en 2013, Rumble est une plateforme de vidéo canadienne qui était initialement axée sur les vidéos d’amis, de famille et d’animaux de compagnie. A la fin de l’année 2020, le représentant républicain de la Californie Devin Nunes a attiré l’attention sur la plateforme lorsque lui et d’autres créateurs de contenu ont migré vers Rumble suite à l’augmentation de la censure sur les sujets conservateurs sur YouTube.

Comme BitChute, Rumble semble adopter une approche plus libre en matière de modération du contenu sur sa plateforme.

Quelles données collecte Rumble ?

En fonction du type de compte que vous enregistrez, Rumble peut collecter des informations personnelles telles que votre nom, votre genre, votre photo de profil, votre localisation, votre site web et votre adresse e-mail. En plus de cela, Rumble peut collecter des informations d’utilisateur « non identifiables » qui peuvent inclure le type d’appareil et de navigateur.

Comment se situe Rumble en matière de confidentialité ?

Pas mauvais. Le contenu sur Rumble peut être visionné de manière anonyme. Les logs de données peuvent être collectées et conservées concernant le type d’appareil et de navigateur, en relation avec le fonctionnement du service. Cependant, Rumble permet aux utilisateurs de s’enregistrer sur son service via des options de connexion tierces (Facebook, Google, etc.), ce qui n’est pas toujours une excellente idée.

Consultez la politique de confidentialité de Rumble ici.

PeerTube

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos

Prix Gratuit Sans publicités Oui Enregistrement requise Non Audience Toute personne s’intéressant au streaming, à l’importation et au téléchargement de vidéos Visites mensuelles moyennes Plus de 208 000 Meilleure qualité vidéo 1440P Site web https://joinpeertube.org/

Fondé en 2018 par Framasoft, une association française à but non lucratif, PeerTube est une plateforme de partage vidéo open source, sans publicité et décentralisée. Être décentralisé signifie que les utilisateurs et les créateurs peuvent créer leur propre plateforme (ou « instance »). En d’autres termes, vous pouvez créer votre propre alternative à YouTube ! Les instances peuvent varier en fonction des sujets et des règles de la communauté.

Quelles données collecte PeerTube ?

Cela peut varier car les options d’enregistrement sont à la discrétion du créateur d’une instance.

Comment se situe PeerTube en matière de confidentialité ?

Excellent ! En tant que logiciel libre et gratuit, le code source de PeerTube est facilement accessible pour que tout le monde puisse l’examiner. Il est donc très transparent.



Consultez les mentions légales de FramaSoft ici.

LBRY

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicités Oui Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming, à l’importation et au téléchargement des vidéos Visites mensuelles moyennes Plus de 170 000 Meilleure qualité vidéo 1440P Site web https://lbry.com/

LBRY est un protocole qui offre aux créateurs une plateforme pour publier du contenu vidéo sans censure, sans risque de démonétisation, sans barrières à l’entrée ou ni de l’ingérence. LBRY est open source, gratuit et vise à faire pour la publication ce que « Bitcoin a fait pour l’argent ». En fait, la même technologie blockchain développée par le créateur de Bitcoin alimente également LBRY.

Une fonctionnalité amusante que LBRY a mise en œuvre est la synchronisation de votre chaîne YouTube avec le réseau LBRY. Cela signifie qu’à chaque fois que vous téléchargez un nouveau contenu sur YouTube, il sera automatiquement téléchargé sur votre chaîne LBRY. La condition préalable est d’avoir plus de 300 abonnés sur YouTube et d’être constant dans vos mises en ligne de vidéos.

En plus du contenu vidéo, LBRY permet également le partage de musique et de documents.

Quelles données collecte LBRY ?

LBRY collecte les données utilisateurs qui peuvent inclure votre adresse e-mail, vos préférences utilisateur, des informations systèmes, une vérification d’identité, des données analytiques et l’adresse IP. Certaines de ces informations dépendent largement de votre décision de vous enregistrer et de fournir une adresse e-mail. LBRY offre également l’option de visionner du contenu de manière anonyme.

Comment se situe LBRY en matière de confidentialité ?

Excellent ! Les données utilisateur identifiables ne sont ni vendues ni transférées à une partie externe. Le contenu sur LBRY peut être visionné de manière anonyme. Aucun suivi n’est implémenté sur l’ensemble du service, il n’y a pas de suivi du comportement par des tiers, et il y a plusieurs options qui permettent de modifier toute instance de vos informations personnelles utilisées sur le site.

Consultez la politique de confidentialité de LBRY ici.

Wistia

Adapté pour

Conférence vidéo et vidéos marketing Prix Gratuit pour un plan basique. Les plans Plus commencent à 19 USD. Sans publicité Oui Enregistrement requis Oui Audience Toute personne qui s’intéresse à l’hébergement vidéo sur une plateforme professionnelle et à la visioconférence Visites mensuelles moyennes Indéterminé Meilleure qualité vidéo 1080P Site web https://wistia.com/

Fondée par les diplômés de Brown University, Wistia propose un logiciel de marketing vidéo dans le but d’aider les entreprises à développer leur activité et leur marque. En plus d’être une plateforme d’hébergement de vidéos et d’événements en direct, Wistia a récemment implémenté des fonctions de podcast qui permettent aux entreprises de créer des séries de podcasts et des vidéos, et de les gérer toutes au même endroit. La plateforme offre également des fonctionnalités analytiques pour que les entreprises puissent suivre les performances de leurs vidéos.

Contrairement à YouTube cependant, Wistia n’est pas destiné au visionnage de vidéos aléatoires ou à l’écoute de musique. Il est plutôt destiné aux entreprises qui ont besoin d’une plateforme pour héberger et stocker leurs vidéos.

Quelles données collecte Wistia ?

Wistia collecte les données utilisateur ou d’entreprise qui peuvent inclure les noms et les adresses e-mail. Wistia pourrait également collecter les données fournies par les visiteurs de votre entreprise.

Comment se situe Wistia en matière de confidentialité ?

Plutôt bien ! Wistia respecte le RGPD qui est le règlement général de l’Union Européenne sur la protection des données et est certifié sous le cadre du Bouclier de protection des données entre l’UE et les États-Unis, ainsi qu’entre la Suisse et les États-Unis.

En savoir plus sur la politique de confidentialité de Wistia.

Veoh

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicités Non Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming, à l’importation et au téléchargement de vidéos Visites mensuelles moyennes Plus de 14 millions Meilleure qualité vidéo Undetermined Site web https://www.veoh.com/

Lancé en 2005, Veoh est une plateforme américaine de partage de vidéos autrement détenue par le développeur web Dmitry Shapiro. Cependant, il a été racheté par la société technologique Qlipso Inc, puis revendue à une plateforme de blogging japonais, FC2.

Contrairement aux autres sites sur cette liste, Veoh est une plateforme sans fioritures. Une fois sur le site, les utilisateurs pourront choisir parmi quelques contenus générés par les utilisateurs, des extraits de films et de la musique.

Quelles données collecte Veoh ?

Veoh collecte des informations sur les utilisateurs telles que les noms d’utilisateur, l’historique de visionnage et l’activité sur le site de ses utilisateurs. Si vous avez créé un compte, Veoh pourrait également collecter vos coordonnées.

Comment se situe Veoh en matière de confidentialité ?

Correct. Veoh a été spécifiquement conçu pour les utilisateurs aux États-Unis, ce qui signifie que la plateforme a rédigé sa politique de confidentialité pour respecter les règlementations américaines. Ceci dit, si vous n’êtes pas d’accord avec les règlementations définies par les États-Unis, Veoh pourrait ne pas être la meilleure option pour vous.



Utreon

Adapté pour

Partage et lecture de vidéo, streaming direct Prix Gratuit Sans publicités Oui, pour les comptes premium Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming de ses créateurs de contenu préférés, à la lecture et à l’importation de vidéos Visites mensuelles moyennes Indéterminé Meilleure qualité vidéo 4K Site web https://utreon.com/

Utreon est une plateforme d’hébergement vidéo destinée aux créateurs de contenu. Pensez à Utreon comme une combinaison de Patreon et YouTube où les utilisateurs paient pour s’abonner à leurs créateurs de contenu préférés. Cependant, Utreon est censé ne facturer que cinq pour cent des abonnements contre huit pour cent sur Patreon. En plus de l’hébergement vidéo, Utreon prend également en charge le streaming direct et permet aux téléspectateurs de discuter avec les créateurs grâce aux Ultra Chats.

Utreon a déclaré qu’il s’engage à éviter la censure excessive sur sa plateforme et vise à être plus crédible et transparent dans ses politiques.

Quelles données collecte Utreon ?

Selon sa politique de confidentialité, Utreon indique qu’il collecte des informations telles que les noms, les coordonnées et l’historique de visionnage. Même si vous ne créez pas de compte avec Utreon, il pourrait être en mesure de suivre votre adresse IP et de voir quel contenu vous avez consommé. Cependant, le site recommande aux utilisateurs d’utiliser un pseudonyme s’ils ne sont pas à l’aise dans le partage de leurs informations personnelles

Comment se situe Utreon en matière de confidentialité ?

Bien. Utreon est clair sur le type d’informations qu’il collecte auprès de ses utilisateurs et ses créateurs de contenu. Tout cela est documenté dans sa politique de confidentialité.

Twitch

Adapté pour

Streaming direct et lecture des vidéos de streamers de jeux préférés Prix Gratuit avec des plans premium disponibles Sans publicité Oui avec un compte premium Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming de ses créateurs de contenu en gaming préférés, lecture et importation de vidéos Visites mensuelles moyennes Plus de 140 millions Meilleure qualité vidéo 1080P Site web https://www.twitch.tv/ Applis pour iOS Télécharger Twitch pour iOS ici Applis pour Android Télécharger Twitch pour Android ici

Twitch est surtout connu pour être un service de streaming direct axé sur le streaming de jeux vidéo et la diffusion en direct d’e-sports. C’est également une excellente plateforme pour que les créateurs de contenu puissent interagir avec leurs fans.

Aux États-Unis, Twitch est considéré comme l’une des plateformes de streaming vidéo les plus populaires et compte parmi ses utilisateurs des célébrités telles que le rappeur Drake, le pilote de Formule 1 Lando Norris et la chanteuse Doja Cat.

Bien que dédié principalement au streaming direct, les vidéos sur Twitch sont également disponibles à la demande.

Quelles données collecte Twitch ?

Twitch collecte automatiquement les adresses IP, les identifiants d’utilisateur uniques, les types d’appareils et de navigateurs. Il note également les adresses des pages d’entrées et de sortie, les types de logiciels et de systèmes. Si vous avez créé un compte, Twitch collecte votre nom et vos coordonnées.

Comment se situe Twitch en matière de confidentialité ?

Pas le meilleur. Bien que la société collecte des informations sur ses utilisateurs et ses créateurs de contenu, Twitch ne vend pas d’informations personnelles à des tiers. Cependant, la politique de confidentialité du site indique que des informations personnelles peuvent être partagées avec des tiers pour de meilleures recommandations et une publicité ciblée.

TikTok

Adapté pour

Lecture et partage de vidéos Prix Gratuit Sans publicités Non Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming, à l’importation et au téléchargement de vidéos courtes Visites mensuelles moyennes Approximativement 80 millions d’utilisateurs actifs aux É tats-Unis Meilleure qualité vidéo 1080P Site web https://www.tiktok.com/ Applis pour iOS Télécharger TikTok pour iOS ici Applis pour Android Télécharger TikTok pour Android ici

Appartenant à l’entreprise chinoise ByteDance, TikTok ou Douyin, comme il est connu en Chine, est une plateforme virale de partage vidéo qui héberge des vidéos de courte durée. TikTok est devenu disponible dans le monde entier suite à sa fusion avec le fournisseur de médias sociaux Musical.ly en 2018.

Aux États-Unis, TikTok est considéré comme controversé en raison de son manque initial de transparence. En 2020, le gouvernement américain voulait interdire TikTok en raison de préoccupations concernant la confidentialité. L’ancien président américain Donald Trump considérait l’application comme une menace pour la sécurité nationale.

Quelles données collecte TikTok ?

Comme d’autres platesformes de médias sociaux, TikTok collecte de nombreuses informations sur l’utilisateur et nécessite des données pour améliorer l’expérience utilisateur sur son application. En plus des informations utilisateur de base telles que les noms, les coordonnées et les âges, TikTok connaît également l’emplacement approximatif de l’utilisateur ainsi que l’adresse IP.

Comment se situe TikTok en matière de confidentialité ?

Pas très bon. En juin 2021, TikTok a annoncé dans une mise à jour de confidentialité qu’il pourrait collecter des données biométriques sur les utilisateurs américains, y compris les empreintes faciales et vocales. Pour beaucoup d’utilisateurs, la préoccupation portait sur l’endroit où ces types de données seraient stockés et comment l’entreprise avait l’intention de les utiliser. Dans sa politique de confidentialité, TikTok affirme explicitement qu’elle partage des données avec des tiers tels que des partenaires commerciaux, des fournisseurs d’analyse et des annonceurs.

Consultez leur politique de confidentialité ici.

Ted Talks

Adapté pour

Visionnage de vidéos éducatives, pour assister à des conférences et séminaires en ligne Prix Gratuit Sans publicité Non Enregistrement requis Non Audience Toute personne intéressée par le visionnage de TED Talks, de discussions intéressantes, et participant à des conférences Visites mensuelles moyennes Plus d’un milliard de vues pour les vidéos

Meilleure qualité vidéo 1080P Site web https://www.ted.com/talks

TED Talks est une plateforme de partage de vidéos connue pour fournir du contenu éducatif et cérébral sur divers sujets, y compris le design, l’ingénierie et la technologie. Souvent, les vidéos TED Talks mettent en avant des entrepreneurs renommés, des célébrités et des individus qui offrent des perspectives intéressantes et des idées sur divers sujets.

Quelles données collecte TED Talks ?

Sur son site, TED Talks révèle qu’il collecte trois types d’informations. Il s’agit d’informations personnelles lors de la création d’un compte, d’informations de suivi telles que les adresses IP et les cookies.

Comment se situe TED Talks en matière de confidentialité ?

Relativement bonne. Vous pouvez quand même accéder à TED Talks sans vous inscrire, et si vous êtes préoccupé par la quantité d’informations que la plateforme pourrait collecter à votre sujet, vous pouvez éviter de vous inscrire à des masterclasses ou de payer pour des événements et des conférences en ligne. En savoir plus sur la politique de confidentialité de TED Talks.



Odysee

Adapté pour Partage et visionnage de vidéos Prix Gratuit Sans publicité Oui Enregistrement requis Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming, à l’imporation et au téléchargement de vidéos Visites mensuelles moyennes Plus de 51 millions de visites de sites en septembre 2022 Meilleure qualité vidéo 1080P Site web https://odysee.com/

Odysee est une alternative à YouTube lancée fin 2020 suite à l’augmentation de la censure. Créé par les fondateurs de LBRY sur une plateforme de blockchain, Odysee a été populaire parmi les créateurs de contenu d’extrême droite en Amérique. Divers influenceurs d’extrême droite, tels que Jordan Peterson, Tarl Warwick et Elijah Schaffer, ont tous des chaînes sur la plateforme.

Malgré cela, Odysee n’a pas été créé intrinsèquement pour la droite politique. Tout comme LBRY, Odysee a été créé pour fournir un contenu sans censure et offrir une source de revenus alternative pour les créateurs de contenu.

Quelles données collecte Odysee ?

Odysee collecte des informations telles que les noms, les coordonnées et les réponses aux sondages ou autres documents marketing lorsque l’utilisateur crée un compte sur le site.

Le site collecte également les cookies pour offrir de meilleures expériences aux utilisateurs sur le site.

Comment se situe Odysee en matière de confidentialité ?

Comme LBRY, Odysee fonctionne sur une plateforme open source de blockchain, ce qui signifie que les données ne sont pas juste stockées sur un seul serveur. Selon sa politique de confidentialité, Odysee affirme qu’il scanne son site régulièrement pour détecter les failles de sécurité et les vulnérabilités.

Metacafe/Videoshub

Adapté pour

Partage et lecture de vidéos Prix Gratuit Sans publicité Non Enregistrement requise Non Audience Toute personne qui s’intéresse au streaming, à l’importation et au téléchargement de vidéos Visites mensuelles moyennes Indéterminé Meilleure qualité vidéo Indeterminé Site web https://videoshub.com/

Metacafe a été fondé en 2003 par les entrepreneurs israéliens Eyal Hertzog et Arik Czerniak. Lorsque le domaine du site a été retiré, Videoshub basé aux États-Unis a archivé toutes ses vidéos et les héberge désormais sur son site.

Comme YouTube, Videohub regroupe le contenu en fonction des sujets. Une caractéristique unique du site est la sélection aléatoire qui se rafraîchit à chaque visite sur le site.

Quelles données collecte Metacafe ?

Conformément à sa politique de confidentialité, Metacafe/Videoshub pourrait recueillir ou recevoir des informations non personnellement identifiables supplémentaires lors des interactions des utilisateurs avec une fonctionnalité spécifique ou une réponse.

Quelle est la politique de confidentialité de Metacafe ?

Si vous êtes préoccupé par la confidentialité, il est important de noter que dans sa politique de confidentialité, le site mentionne que ses annonceurs ont la possibilité d’utiliser des réseaux publicitaires tiers pour diffuser et présenter des publicités sur la plateforme. Cette information suggère une possible collecte de données à des fins publicitaires. Pour une expérience en ligne plus confidentielle, vous pourriez envisager des alternatives qui mettent davantage l’accent sur la protection de la vie privée.

Clients YouTube respectueux de la vie privée

Une alternative intéressante est d’opter pour des clients YouTube respectueux de la vie privée tels que FreeTube et NewPipe. Ces deux solutions offrent la possibilité d’utiliser YouTube sans nécessiter de connexion et garantissent une expérience sans suivi. De plus, ils permettent l’importation et l’exportation de l’ensemble de vos playlists YouTube. FreeTube est accessible sur tous les principaux systèmes d’exploitation de PC, tandis que NewPipe est disponible sur Android.

Meilleures alternatives YouTube sûres pour les enfants

Si vous cherchez des alternatives à YouTube pour vos petits, voici quelques options à explorer :

Nick Jr., une filiale de Nickelodeon, offre la possibilité de visionner des épisodes complets ainsi que des extraits de ses émissions destinées aux enfants d’âge préscolaire. Les enfants peuvent profiter de contenus variés, tels que Peppa Pig, Paw Patrol, et bien d’autres programmes captivants.

KidsBeeTV se présente comme une plateforme de streaming éducative spécialement conçue pour les enfants. Les parents peuvent souscrire un abonnement pour accéder à une vaste bibliothèque de plus de 5 000 émissions de télévision, jeux et vidéos, disponibles en déplacement.

GoNoodle, une plateforme vidéo dédiée à rendre l’apprentissage divertissant, est particulièrement adaptée aux enfants plus âgés. Elle offre une variété de vidéos proposant des activités de danse, de chant et de jeux. En plus de ces ressources, le site met à disposition des feuilles d’activités ludiques et imprimables, permettant aux enfants de s’adonner à la coloration et à la création.

L’application Jellies, disponible sur iOS, propose des vidéos à la fois amusantes et éducatives spécialement conçues pour les enfants. Cette plateforme, dépourvue de publicités, s’engage à maintenir un environnement sûr en examinant attentivement chaque contenu diffusé sur son application.

Comment débloquer YouTube dans votre pays

Si YouTube est inaccessible dans votre pays et que vous cherchez des alternatives, l’utilisation d’un VPN pourrait être une solution. ExpressVPN propose des serveurs dans 105 pays, offrant la possibilité de choisir et de changer de localisation virtuelle à votre convenance. YouTube se sert également de votre adresse IP pour vous suggérer des vidéos et des artistes. Pour préserver votre vie privée, l’utilisation d’un VPN permet de modifier votre adresse IP, tout en vous offrant la possibilité de découvrir de nouveaux artistes et de visionner des vidéos locales.