Cómo obtener una dirección IP canadiense

Puede usar un proxy, pero no se recomienda. A diferencia de una VPN, la mayoría de los servicios de proxy que encontrará son bastante lentos y no ofrecen ningún beneficio de privacidad o seguridad. Los llamados "servicios de proxy gratuitos" son especialmente peligrosos, ya que muchos encontrarán otras formas de monetizar sus datos, como venderlos a terceros. Una VPN premium es la mejor manera de cambiar su dirección IP.

Con una dirección IP diferente, usted puede navegar por internet como si estuviera en una ubicación diferente , como Canadá. Muchas páginas y servicios web emplean bloqueos geográficos para restringir sus contenidos a ciertas regiones. Si su VPN no tiene servidores en Canadá, o no está optimizada para la máxima compatibilidad, podría perder acceso a estos servicios cada vez que se conecte. Pero una VPN premium como ExpressVPN está diseñada para proteger su privacidad y seguridad, sin importar lo que esté haciendo en línea, ya sea que navegue en páginas de noticias, vea deportes en vivo o haga streaming en HD desde plataformas como DAZN , CTV y CBC .

