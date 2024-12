The Traitors UK er en spændende realitykonkurrence, der foregår i et stort skotsk slot og har værten Claudia Winkleman. Serien har 22 deltagere, der er opdelt i "loyale" og "forrædere". De loyale skal arbejde sammen for at identificere og eliminere forrædere, der hemmeligt planlægger at bedrage og "myrde" de loyale én efter én.

Hver episode kulminerer i et spændende rundbord, hvor spillerne stemmer for at bortvise en, de mistænker for at være en forræder. Hvis de vælger rigtigt, elimineres en forræder. Hvis ikke, sendes en uskyldig loyal hjem. Målet er at overleve til slutningen. De resterende deltagere deler en potentiel præmie på 120.000 GBP. Hvis en forræder forbliver uopdaget, snupper de dog præmien.

Seriens succes har ført til internationale tilpasninger, inklusive en populær amerikansk spin-off, The Traitors USA. I USA er værten Alan Cumming. Versionen følger et lignende format, men har et helt cast af berømtheder, i modsætning til den britiske variant, som har almindelige mennesker.