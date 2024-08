The Traitors UK to ekscytujące reality show, w którym rywalizacja odbywa się w imponującym szkockim zamku. Program prowadzi Claudia Winkleman. Program ma 22 uczestników, podzielonych na lojalnych i zdrajców. Lojalni muszą współpracować, aby zidentyfikować i wyeliminować zdrajców, którzy w tajemnicy planują oszukać i „zabić” lojalnych jednego po drugim.

Każdy odcinek kończy się przy Okrągłym Stole, gdzie gracze głosują za wydaleniem z programu kogoś, kogo podejrzewają o bycie zdrajcą. Jeśli wybiorą mądrze, zdrajca zostaje wyeliminowany, jeśli nie, z programem pożegna się niewinny lojalny. Celem jest przetrwać do końca. Pozostali uczestnicy dzielą się nagrodą w wysokości 120 000 funtów, ale jeśli jakiś zdrajca lub zdrajcy pozostaną nieodkryci, to on zabiera całą nagrodę.

Sukces programu doprowadził do międzynarodowych adaptacji, w tym popularnego spin-offu w Stanach Zjednoczonych. spin-off, The Traitors U.S.. Prowadzącym jest Alan Cumming, a chociaż amerykańska wersja ma podobny format, pojawiają się w niej wyłącznie celebryci, w przeciwieństwie do wariantu brytyjskiego, w którym biorą udział zwykli ludzie.