Fubo

Pris: Fra 75 USD/måned

Gratis prøveperiode: 7 dages gratis prøveperiode

Streamingtjenesten Fubo tilbyder også et par måder at se Lego Masters på. Den tredje sæson af serien kan streames on-demand, mens nye episoder kan streames live, når de sendes på Fox. Nye episoder vil ikke være tilgængelige til on-demand streaming, så sørg for at se med!

Bemærk, at du muligvis skal angive et gyldigt amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222) og kreditkort, når du tilmelder dig. Amerikanere, der ser med ExpressVPN, skal sørge for at vælge en amerikansk serverplacering.