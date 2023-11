Den kabelfria tjänsten Fubo erbjuder även den ett par olika sätt att se Lego Masters. Den tredje säsongen av programmet finns att streama on demand medan nya avsnitt kommer att streamas live när de sänds på Fox. Nya avsnitt kommer inte gå att streama on demand, så se till att bänka dig i tid!

Hulu erbjuder ett par olika sätt att se Lego Masters. Tidigare säsonger finns on demand på vanliga Hulu, och nya avsnitt kommer att kunna streamas on demand dagen efter att de först sänds. På Hulu + Live TV finns även Fox så att du kan streama den nya säsomgen medan den sänds. Det finns dock ingen gratis provperiod för Hulu + Live TV just nu.

Need help? Chat with us!