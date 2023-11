Nonostante tu sia in grado di guardare Lego Masters connettendoti a una posizione del server VPN in un paese diverso dal tuo, potresti comunque violare i termini d'utilizzo del tuo servizio di streaming e di ExpressVPN. ExpressVPN è uno strumento per la sicurezza e la privacy, non inteso per essere utilizzato per eludere i diritti d'autore. Per natura, non possiamo vedere o controllare ciò che fai quando sei connesso al nostro servizio VPN, quindi ci teniamo a ribadire l'importanza di rispettare l'industria dell'intrattenimento e di osservare diligentemente i termini d'utilizzo.