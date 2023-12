Fubu

Pris: Fra 75 USD/måned

Gratis prøveperiode: Sju-dagers gratis prøveperiode

Strømmetjenesten Fubo tilbyr også et par måter å se Lego Masters på. Den tredje sesongen av programmet er tilgjengelig for å strømme on-demand, mens nye episoder vil strømmes direkte når de sendes på Fox. Nye episoder vil ikke være tilgjengelige for strømming on-demand, så sørg for å koble deg til i tide!

Vær oppmerksom på at det kan hende du må oppgi et gyldig amerikansk postnummer (f.eks. 30301 eller 11222) og kredittkort når du registrerer deg. Amerikanere som ser på med ExpressVPN, sørg for å velge en amerikansk serverlokasjon.