Tim ja Tim : Ystävykset. Toinen on kodin kuntotarkastaja, ja toinen on kuvittaja/puuseppä.

Paul ja Neality : Sisarukset. Paul on töissä kaupunginkirjastossa, ja Neality on liikenneopettaja.

Kelly ja Emilee : Ystävykset. Kelly on opettaja, ja Emilee on kotiäiti.

Karen ja Amie : Ystävykset. Karen on terapeutti, ja Amie on sijaisopettaja.

Christopher ja Robert : Ystävykset. Christopher on ohjelmapäällikkö, ja Robert on opiskelija.

Chris ja Jordan : Ystävykset. Chris on verkkoturvainsinööri, ja Jordan on rakennusinsinööri.

Tubi on Foxin omistama mainosrahoitteinen suoratoistopalvelu. Lego Mastersin 3. kausi on nähtävillä Tubissa Yhdysvalloissa, ja uskomme myös 4. kauden saapuvan palveluun. Yhdysvaltalaiset ExpressVPN-käyttäjät, muistakaa käyttää yhdysvaltalaista palvelinsijaintia .

Vaikka voitkin katsoa Lego Mastersia yhdistämällä toisen maan VPN-palvelinsijaintiin, se voi rikkoa käyttämäsi suoratoistopalvelun käyttöehtoja tai ExpressVPN:n palveluehtoja. ExpressVPN on turvallisuus- ja yksityisyystyökalu, jota ei ole tarkoitettu tekijänoikeuksien loukkaamisen välineeksi. Me emme voi nähdä tai valvoa, mihin VPN-palveluamme käytät. Tästä syystä meidän on vaadittava, että kunnioitat viihdeteollisuutta ja noudatat aina käyttöehtoja.

