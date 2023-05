El programa que dio a conocer a la verdadera ama de casa favorita de internet, NeNe Leakes, regresa con su temporada número 15. El programa veterano sigue las fabulosas vidas de varias mujeres millonarias residentes de Atlanta. NeNe Leakes salió del programa al terminar la temporada 12 y dejó un agujero del tamaño de un meme a su paso, pero RHOA continúa generando todo el drama y el atrevimiento que puedas desear.

RHOA 2023 promete tenerlo todo; de hecho, hay aún más relaciones dramáticas, dinámicas familiares cambiantes, nuevos romances y el regreso inesperado de miembros anteriores del elenco. Las damas están tratando de tener un "espacio de sanación", pero la vida seguramente les tiene otros planes.La exitosa franquicia The Real Housewives ha generado varios spin-offs y programas derivados, como The Real Housewives of Miami, The Real Housewives of New Jersey, Real Housewives: Ultimate Girls Trip, entre otros.