Den här guiden visar dig hur du löser anslutningsproblem på Android. Se infon som rör det aktuella felet och följ felsökningsstegen nedan.

VPN frånkopplas plötsligt

Det finns flera anledningar till varför VPN plötsligt kan kopplas från:

1. Andra VPN-appar är installerade på din enhet

Andra VPN-appar kan störa din anslutning till ExpressVPN. Rekommendationen är att du tar bort eventuella andra VPN-appar som du inte längre använder och eventuella VPN-profiler du skapat tidigare.

För att ta bort en VPN-profil från din enhet:

På de flesta Android-enheter

Gå till Inställningar > Wi-Fi & internet > VPN (du kan också söka efter ”VPN” i dina systeminställningar). Tryck på kugghjulsikonen bredvid varje VPN-app som inte är ExpressVPN. Tryck på Glöm VPN.

För Samsung Android-enheter

Gå till Anslutningar > Fler anslutningsinställningar > VPN (du kan också söka efter ”VPN” i dina systeminställningar). Tryck på kugghjulsikonen bredvid varje VPN-app som inte är ExpressVPN Tryck på Radera VPN-profil.

2. Batterioptimering begränsar VPN-aktivitet

Batterioptimering kan göra att VPN kopplas från din enhet. Det är ett känt fel på Huawei- och Samsung-enheter.

För att lösa problemet kan du inaktivera batterioptimering på din enhet.

På de flesta Android-enheter

Gå till Inställningar > Appar & notiser. Tryck på Avancerat> Särskild appåtkomst. Tryck på Batterioptimering och sedan Alla appar. Tryck på ExpressVPN. Tryck på Optimera inte > Klart.

För Samsung Android-enheter

Gå till Inställningar > Appar. Tryck på meny-ikonen högst upp till höger. Tryck på Särskild åtkomst > Optimera batterianvändning. Tryck på Alla appar. Tryck på ExpressVPN. Tryck på Optimera inte > Klart.

3. VPN kopplas inte från ordentligt

För att koppla från ExpressVPN ordentligt:

Tryck på On-knappen i appen.

i appen. Tryck på Koppla från ExpressVPN från Androids snabbinställningar.

från Androids snabbinställningar. Tryck på Koppla från i ExpressVPN:s appnotis (ifall du använder en Samsung-enhet, koppla inte från Androids systemnotiser nedanför ExpressVPN:s appnotis).

i ExpressVPN:s appnotis (ifall du använder en Samsung-enhet, koppla inte från Androids systemnotiser nedanför ExpressVPN:s appnotis). Tryck på ExpressVPN-widgeten medan appen är ansluten.

“Opening tun interface failed badly. Error: Cannot create interface”

Du kan få följande felmeddelande när du försöker ansluta till VPN:

Opening tun interface failed badly. Error: Cannot create interface

On some custom ICS images the permission on /dev/tun might be wrong, or the tun module might be missing completely. For CM9 images try the fix ownership option under general settings.

eller:

Sorry, your device is missing a component called the "TUN driver". Without this, ExpressVPN likely will not be able to connect successfully. Please tap "Learn More" below for our latest information on how to fix this problem.

För att lösa problemet:

(Rekommenderas) Anslut till ExpressVPN via manuell konfiguration.

Installera en kompatibel TUN-drivrutin på din enhet (gäller endast rootade enheter).

Uppgradera enheten till den senaste OS-versionen.

“Failed to add fwmark rule (Device or resource busy)”

Du kan få följande felmeddelande när du försöker ansluta:

Opening tun interface failed badly.

Error: command '11192 interface fwmark rule add tun0' failed with '400 11192 Failed to add fwmark rule (Device or resource busy)'

This error message usually occurs when the needed interface is not responding.

För att lösa problemet startar du om din enhet och ansluter till en annan ExpressVPN-position.

“HTTP proxy support only works for TCP based connections”

Du kan få följande felmeddelande när du försöker ansluta:

HTTP proxy support only works for TCP based connections

MGMT:Got unrecognized line from management:ERROR: proxy command failed

This error message usually occurs if your network has proxy setup or UDP ports are blocked on your network.

För att lösa problemet ändrar du ditt VPN-protokoll från UDP till TCP.

“ERROR: Cannot open TUN”

För att lösa det här problemet, avinstallera och återinstallera ExpressVPN på din enhet.

Kan inte ansluta efter uppgradering av Android OS

För att lösa det här problemet:

Starta om din enhet. Anslut till en ExpressVPN-position. Tryck OK i dialogrutan med anslutningsförfrågan.

Ytterligare problem?

Ifall problemen kvarstår efter att du provat instruktionerna ovan, var god var god kontakta ExpressVPN:s kundtjänst för att få hjälp.

