이 가이드는 Android에서 연결 문제를 해결하는 방법을 설명합니다. 아래에서 발생 중인 연결 문제를 선택하여 그에 해당하는 해결 단계를 따르세요.

VPN 연결이 갑자기 끊기는 경우

VPN 연결이 갑자기 끊기는 원인에는 여러 가지가 있습니다.

1. 기기에 다른 VPN 앱이 설치되어 있는 경우

다른 VPN 앱이 ExpressVPN에 연결하는 것을 방해할 수 있습니다. 더 이상 사용하지 않는 VPN 앱과 이전에 생성한 VPN 프로필을 모두 제거하시기 바랍니다.

기기에서 VPN 프로필을 삭제하려면 다음 설명을 따르세요.

대부분의 Android 기기

설정 > 와이파이 & 인터넷 > VPN으로 이동하세요(시스템 설정에서 “VPN”을 검색하실 수도 있습니다). ExpressVPN이 아닌 VPN 앱 옆의 을 탭하세요. VPN 잊기를 탭하세요.

Samsung Android 기기

설정 > 연결 > 연결 설정 더 보기 > VPN으로 이동하세요(시스템 설정에서 “VPN”을 검색하실 수도 있습니다). ExpressVPN이 아닌 VPN 앱 옆의 을 탭하세요. VPN 프로필 삭제를 탭하세요.

2. 배터리 최적화가 VPN 활동을 제한하는 경우

이를 해결하려면 기기에서 배터리 최적화를 끄세요.

대부분의 Android 기기

설정 > 앱 & 알림으로 이동하세요. 고급 설정 > 특별한 접근을 탭하세요. 배터리 최적화를 탭한 뒤, 모든 앱을 탭하세요. ExpressVPN을 탭하세요. 최적화 사용 안 함 > 완료를 탭하세요.

Samsung Android 기기

설정 > 앱으로 이동하세요. 오른쪽 상단 코너의 메뉴 아이콘을 탭하세요. 특별한 접근 > 배터리 사용 최적화를 탭하세요. 모든 앱을 탭하세요. ExpressVPN을 탭하세요. 최적화 사용 안 함 > 완료를 탭하세요.

3. VPN 연결이 제대로 해제되지 않은 경우

ExpressVPN 연결을 제대로 해제하려면 다음 단계를 따르세요.

앱에서 을 탭하세요.

을 탭하세요. Android 퀵 타일에서 ExpressVPN 연결 해제 를 탭하세요.

를 탭하세요. ExpressVPN 앱 알림에서 연결 해제 를 탭하세요. (Samsung 기기일 경우, ExpressVPN 앱 알림 아래 Android 시스템 알림에서 연결을 해제하지 마세요.)

를 탭하세요. (Samsung 기기일 경우, ExpressVPN 앱 알림 아래 Android 시스템 알림에서 연결을 해제하지 마세요.) ExpressVPN 앱이 연결되는 동안 위젯을 탭하세요.

“Opening tun interface failed badly. Error: Cannot create interface”

VPN에 연결하려고 할 때 다음 오류가 나타날 수 있습니다.

Opening tun interface failed badly. Error: Cannot create interface

On some custom ICS images the permission on /dev/tun might be wrong, or the tun module might be missing completely. For CM9 images try the fix ownership option under general settings.

또는

Sorry, your device is missing a component called the "TUN driver". Without this, ExpressVPN likely will not be able to connect successfully. Please tap "Learn More" below for our latest information on how to fix this problem.

이 오류를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.

(권장)수동 구성 설정을 통해 ExpressVPN에 연결하세요.

기기에 맞는 호환 TUN 드라이버를 설치하세요. (이는 루팅된 기기에만 적용됩니다.)

기기를 최신 OS 릴리스로 업그레이드하세요.

“Failed to add fwmark rule (Device or resource busy)”

연결하려고 할 때 다음 오류가 나타날 수 있습니다.

Opening tun interface failed badly.

Error: command '11192 interface fwmark rule add tun0' failed with '400 11192 Failed to add fwmark rule (Device or resource busy)'

This error message usually occurs when the needed interface is not responding.

이 오류를 해결하려면 기기를 다시 시작한 뒤 다른 ExpressVPN 서버 위치에 연결하세요.

“HTTP proxy support only works for TCP based connections”

연결하려고 할 때 다음 오류가 나타날 수 있습니다.

HTTP proxy support only works for TCP based connections

MGMT:Got unrecognized line from management:ERROR: proxy command failed

This error message usually occurs if your network has proxy setup or UDP ports are blocked on your network.

이 오류를 해결하려면 VPN 프로토콜을 UDP에서 TCP로 변경하세요.

“ERROR: Cannot open TUN”

이 오류를 해결하려면 기기에서 ExpressVPN을 삭제한 뒤 다시 설치하세요.

Android OS 업그레이드 후 연결할 수 없는 경우

이 오류를 해결하려면 다음 단계를 따르세요.

기기를 다시 시작하세요. ExpressVPN 서버 위치에 연결하세요. 연결 요청 대화 상자에 메시지가 표시되면 OK를 탭하세요.

문제가 지속되나요?

