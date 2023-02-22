Последнее обновление:

Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для пользователей Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS и Android

Вы можете импортировать свои логины из браузера Edge в ExpressVPN Keys с помощью компьютера.

Содержание

Импорт логинов из Edge на компьютере
Импорт логинов из Edge на устройстве Android
Импорт логинов из Edge на устройстве iOS

Импорт логинов из Edge на компьютере

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

  1. Откройте браузер Edge и установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
  2. Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
  3. Откройте вкладку Параметры > Настройки.
  4. Нажмите Импорт из существующих сервисов.
  5. Введите свой основной пароль.
  6. Выберите Edge.
  7. Следуйте инструкциям на экране.
  8. Нажмите Выбрать файл.
  9. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
  10. Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.

2. Удалите логины из браузера Edge

Браузер Edge будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Edge.

Важно! Удалив логины из браузера Edge, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Edge в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все свои логины сразу:

  1. Откройте браузер Edge и введите в адресную строку edge://settings/clearBrowserData.
  2. В поле Временной диапазон выберите Все время.
  3. Выберите Пароли и снимите выделение со всех других выбранных настроек.
  4. Нажмите Удалить сейчас.

Чтобы удалить логины по одному:

  1. Откройте браузер и введите в адресную строку edge://settings/passwords.
  2. В разделе Сохраненные пароли нажмите More icon. справа от каждого логина.
  3. Нажмите Удалить.
  4. Повторите этот шаг для всех логинов.

Чтобы запретить Edge заполнять имена, электронные письма и адреса:

  1. Откройте Edge и введите в адресную строку edge://settings/personalinfo.
  2. Отключите опцию Сохранять и заполнять основную информацию.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Импорт логинов из Edge на устройстве Android

Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах Android. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Импорт логинов из Edge на устройстве iOS

Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

Наверх

Эта статья помогла вам?

Нам очень жаль слышать это. Скажите, как мы могли бы это исправить?

Сотрудник службы поддержки скоро свяжется с вами по данному вопросу.