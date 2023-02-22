Вы можете импортировать свои логины из браузера Edge в ExpressVPN Keys с помощью компьютера.
Содержание
Импорт логинов из Edge на компьютере
Импорт логинов из Edge на устройстве Android
Импорт логинов из Edge на устройстве iOS
Импорт логинов из Edge на компьютере
1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys
- Откройте браузер Edge и установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome.
- Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys.
- Откройте вкладку Параметры > Настройки.
- Нажмите Импорт из существующих сервисов.
- Введите свой основной пароль.
- Выберите Edge.
- Следуйте инструкциям на экране.
- Нажмите Выбрать файл.
- Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее.
- Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.
2. Удалите логины из браузера Edge
Браузер Edge будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Edge.
Чтобы удалить все свои логины сразу:
- Откройте браузер Edge и введите в адресную строку edge://settings/clearBrowserData.
- В поле Временной диапазон выберите Все время.
- Выберите Пароли и снимите выделение со всех других выбранных настроек.
- Нажмите Удалить сейчас.
Чтобы удалить логины по одному:
- Откройте браузер и введите в адресную строку edge://settings/passwords.
- В разделе Сохраненные пароли нажмите справа от каждого логина.
- Нажмите Удалить.
- Повторите этот шаг для всех логинов.
Чтобы запретить Edge заполнять имена, электронные письма и адреса:
- Откройте Edge и введите в адресную строку edge://settings/personalinfo.
- Отключите опцию Сохранять и заполнять основную информацию.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Edge на устройстве Android
Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах Android. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Импорт логинов из Edge на устройстве iOS
Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.