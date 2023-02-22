Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для пользователей Windows, Mac и Linux в виде Android. Менеджер паролей ExpressVPN Keys постепенно становится доступен для пользователей Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome (подходит для Chrome, Opera, Edge, Vivaldi и Brave), а также в приложении ExpressVPN для iOS

Вы можете импортировать свои логины из браузера Edge в ExpressVPN Keys с помощью компьютера.

Импорт логинов из Edge на компьютере

1. Импортируйте логины в ExpressVPN Keys

Откройте браузер Edge и установите расширение ExpressVPN Keys для Chrome. Нажмите на браузерное расширение ExpressVPN Keys. Откройте вкладку Параметры > Настройки. Нажмите Импорт из существующих сервисов. Введите свой основной пароль. Выберите Edge. Следуйте инструкциям на экране. Нажмите Выбрать файл. Выберите CSV-файл, который экспортировали ранее. Проверьте, что все ваши логины были перенесены правильно.

2. Удалите логины из браузера Edge

Браузер Edge будет и дальше пытаться подставлять ваши логины в соответствующие поля сайтов и сервисов, мешая работе ExpressVPN Keys. Чтобы избежать этого, удалите ваши логины из Edge.

Важно! Удалив логины из браузера Edge, вы не сможете их восстановить. Поэтому сперва перенесите ваши логины из Edge в ExpressVPN Keys и только потом удаляйте их.

Чтобы удалить все свои логины сразу:

Откройте браузер Edge и введите в адресную строку edge://settings/clearBrowserData. В поле Временной диапазон выберите Все время. Выберите Пароли и снимите выделение со всех других выбранных настроек. Нажмите Удалить сейчас.

Чтобы удалить логины по одному:

Откройте браузер и введите в адресную строку edge://settings/passwords. В разделе Сохраненные пароли нажмите справа от каждого логина. Нажмите Удалить. Повторите этот шаг для всех логинов.

Чтобы запретить Edge заполнять имена, электронные письма и адреса:

Откройте Edge и введите в адресную строку edge://settings/personalinfo. Отключите опцию Сохранять и заполнять основную информацию.

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Импорт логинов из Edge на устройстве Android

Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах Android. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.

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Импорт логинов из Edge на устройстве iOS

Microsoft Edge не поддерживает экспорт логинов на устройствах iOS. Пожалуйста, воспользуйтесь приведенными выше инструкциями, чтобы импортировать логины с помощью ПК.

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