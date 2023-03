Vigtigt: ExpressVPN Keys udgives løbende til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en ExpressVPN Keys udgives løbende til alle brugere på Windows, Mac og Linux via en browserudvidelse til Chrome (kompatibel med Chrome, Opera, Edge, Vivaldi og Brave), og i ExpressVPN-appen til iOS og Android

Du kan importere dine logins fra Edge til ExpressVPN Keys med din computer.

Importér dine Edge-logins med din computer

1. Importér dine logins til ExpressVPN Keys

I Edge skal du installere ExpressVPN Keys-browserudvidelsen til Chrome. Klik på browserudvidelsen til ExpressVPN Keys. Klik på fanen Indstillinger > Indstillinger. Klik på Importér fra eksisterende tjenester. Angiv din primære adgangskode. Vælg Edge. Følg vejledningen på skærmen. Klik Vælg fil. Vælg den CSV-fil, du eksporterede tidligere. Tjek, at alle dine logins er blevet importeret korrekt.

2. Slet dine logins fra Edge

Edge vil fortsat spørge, om appen skal udfylde dine logins for hjemmesider eller tjenester, hvilket forstyrrer ExpressVPN Keys. For at forhindre dette skal du slette dine logins fra Edge.

Vigtigt: Når du har slettet dine logins fra Edge, kan du ikke gendanne dem. Sørg for at importere alle dine logins fra Edge til ExpressVPN Keys, før du sletter dem.

For at slette alle dine logins på én gang, skal du følge disse trin:

I Edge skal du angive edge://settings/clearBrowserData i søgebjælken. For Tidsinterval skal du vælge Altid. Vælg Adgangskoder, og fravælg andre indstillinger. Klik Ryd nu.

For at slette dine logins individuelt, skal du følge disse trin:

I Edge skal du angive edge://settings/passwords i søgebjælken. Under Gemte adgangskoder skal du klikke på ud for hvert login. Klik på Slet. Gentag det samme trin for alle logins.

For at forhindre Edge i at udfylde navne, e-mails og adresser, skal du følge disse trin:

I Edge skal du angive edge://settings/personalinfo. Slå Gem og udfyld grundlæggende oplysninger fra.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Importér dine logins fra Edge med din Android-enhed

Microsoft Edge tillader ikke eksport af logins på Android. Følg trinnene ovenfor for at importere dine logins med din computer.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen

Importér dine Edge-logins med din iOS-enhed

Microsoft Edge tillader ikke eksport af logins på iOS. Følg trinnene ovenfor for at importere dine logins med din computer.

Har du brug for hjælp?

Tilbage til toppen