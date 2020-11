ExpressVPN dla Google Chromecast: #1 VPN dla Chromecast

Lustrowanie na TV

Za pomocą Chromecast możesz odtwarzać programy lub filmy ze smartfonu lub komputera z dostępem do VPN bezpośrednio na telewizorze . Odwiedź naszą stronę pomocy technicznej , aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Możliwe, że jest to najprostszy sposób na wykorzystanie VPN do streamingu na telewizorze. Zadziała nawet podczas odwiedzin przyjaciół w ich domu, nawet jeśli nie mają oni ExpressVPN.