NetFlix

Prijs: vanaf 7 JPY/maand Gratis proefperiode: geen

Anyone But You is eindelijk geland op Netflix, en het zit vol met lachmomenten en schattige scènes in overvloed. Het is geen verrassing dat het naar de eerste plaats schoot op de Top 10 Films Grafiek van Netflix toen het voor het eerst debuteerde. Of je nu op reis bent of thuis, Amerikaanse fans die kijken met ExpressVPN, zorg ervoor dat je verbindt met een serverlocatie in de VS. om Anyone But You op Netflix te bekijken van overal ter wereld.