Sebbene le app di face-swapping stiano attualmente spopolando, ci sono da considerare grandi potenziali abusi nell’uso di questa tecnologia apparentemente innocente.

Quando decidi di utilizzare strumenti di deepfake, metti le tue foto, i tuoi video e la tua voce (tutti dati strettamente personali), nelle mani degli sviluppatori di queste app. Tali dati possono essere riutilizzati, memorizzati o condivisi con terze parti senza il consenso dell’utente.

Ma il deepfake può essere anche molto divertente e utile da utilizzare se si prendono le giuste precauzioni di sicurezza. Per aiutarti a selezionare la migliore app deepfake, oltre ad aver raccolto tutte quelle più popolari, abbiamo pensato di approfondire anche alcune questioni legali e di sicurezza che dovresti conoscere prima di iniziare ad avventurarti nel mondo del deepfaking.

Vai a…

1. FaceApp

2. Reface

3. Voilà AI Artist

4. MyHeritage Deep Nostalgia

5. Avatarify

6. Zao

7. Wombo

8. Deepfakes Web

9. DeepFaceLab

10. DeepArtEffects

11. Face Swap Live

12. FaceMagic

13. Lensa AI

14. Craiyon AI

Cos’è un’app deepfake?

Come funziona la tecnologia deepfake?

Le app deepfake sono sicure da usare?

L’utilizzo di app deepfake è illegale?

La visualizzazione dei deepfake è illegale?

I migliori generatori vocali deepfake

FAQ: Informazioni sulle app deepfake

1. FaceApp—l’editor di selfie degno di Instagram

Sito web www.faceapp.com Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS apps.apple.com/us/app/faceapp-perfect-face-editor/id1180884341 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Generatore online basato su browser No

FaceApp è una delle migliori app per dispositivi mobili per l’editing di selfie, grazie alla sua ampia gamma di filtri degni di Instagram, chiamati “impression”. È facile da usare: con un semplice tocco, puoi rendere glamour il tuo look. Sono presenti anche impostazioni individuali che consentono di ritoccare l’aspetto della pelle, migliorare i tratti del viso o persino cambiare il tuo sorriso o acconciatura.

Ma FaceApp può fare molto di più che donare al tuo viso un tocco glamour. Con il filtro per l’età, diventato virale nel 2019, puoi decidere di invecchiare di qualche decennio in pochi secondi (o invertire il processo per farti sembrare più giovane). Offre anche una funzione di scambio di genere per mostrarti una versione femminile o maschile di te stesso.

FaceApp è un’applicazione generalmente sicura da usare, anche se dovresti conoscere e consultare i suoi termini di utilizzo: utilizzando FaceApp concedi all’app e alla sua società controllante “una licenza completa, non esclusiva, a livello globale e esente da royalty per l’utilizzo dei tuoi “contenuti utente.”

(Fonte: www.faceapp.com)

2. Reface—L’app deepfake più divertente da usare

Sito web hey.reface.ai Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS apps.apple.com/us/app/reface-face-swap-video-app/id1488782587 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=video.reface.app&hl=en&gl=US Generatore online basato su browser No

Reface (ex Doublicat) è una delle app deepfake più popolari, nota soprattutto per la sua funzionalità di face-swapping (scambio di volti). Presenta un’ampia gamma di foto, video e GIF che abbracciano una vasta selezione di temi tra cui scegliere: cringe, artistico, festivo, spettrale, divertente o futuristico.

Offre innumerevoli opzioni per i personaggi Marvel, meme di tendenza, copertine di riviste, ritratti di celebrità o dipinti famosi che ti consentono di passare ore sull’app senza annoiarti! Quando utilizzi Reface, tieni presente che sta raccogliendo i tuoi dati personali, comprese le tue foto, i tratti del viso e i dati di utilizzo. Scopri di più sulla sua Informativa sulla privacy qui.

3. Voilà AI Artist—la migliore app per creare arte in stile Pixar

Sito web linktr.ee/voilaaiartist Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS apps.apple.com/us/app/voil%C3%A0-ai-artist-cartoon-avatar/id1558421405 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=en&gl=US Generatore online basato su browser No

Voilà AI Artist trasforma le tue foto in immagini o avatar da cartone animato, o anche schizzi, dipinti rinascimentali o ritratti di star del cinema. Oltre ai volti delle persone, puoi caricare foto dei tuoi animali domestici e trasformarli in adorabili peluche, mattoncini giocattolo e altro ancora. Voilà AI Artist è l’app deepfake che riaccende la tua passione per l’arte e i colori.

Come molte altre app del suo genere, Voilà ottiene il permesso di gestire, memorizzare, utilizzare e modificare i contenuti caricati e generati. Leggi i suoi termini di servizio prima di usarlo.

(Fonte: www.instagram.com/voilaaiartist)

4. MyHeritage Deep Nostalgia—Un’app che anima vecchie foto di famiglia

Sito web www.myheritage.com/deep-nostalgia Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android, iOS, e desktop (sito web) Scarica l’app per iOS apps.apple.com/app/myheritage/id477971748 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile Generatore online basato su browser Sì (disponibili anche app per dispositivi mobili)

MyHeritage Deep Nostalgia ti aiuta a riportare alla mente i ricordi dei tuoi cari o a farti un’idea di come potrebbero essere stati i tuoi antenati. Può animare foto di volti con espressioni realistiche come il sorriso, lo sbattere delle palpebre o l’inclinazione della testa. Puoi perfino buttare giù un breve discorso da far leggere ad alta voce alle persone nelle tue foto. L’app offre inoltre funzionalità di restauro delle foto e una funzione per generare foto di te in diverse epoche storiche.

(Fonte: www.myheritage.com/deep-nostalgia)

5. Avatarify—L’app che ti permette di usare il deepfake nelle videochiamate

Sito web avatarify.ai Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android, iOS, e desktop Scarica l’app per iOS apps.apple.com/ru/app/avatarify-face-swap-live/id1512669147 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=com.avatarify.android Scarica l’app per desktop github.com/alievk/avatarify-desktop Generatore online basato su browser Sì (disponibili anche app per dispositivi mobili)

Avatarify anima il tuo viso in modo che tu possa vederti cantare o dire qualcosa con la voce di una celebrità o di un personaggio immaginario. L’app è piuttosto facile da usare: è sufficiente scegliere una clip a tua scelta dalla schermata iniziale, caricare la tua foto e lasciare che l’app faccia il resto. Puoi raddoppiare il divertimento e far cantare anche un tuo amico caricando la sua foto su una delle opzioni di duetto.

Ma la versione desktop di Avatarify è ciò che porta il deepfake veramente al livello successivo. Ti consente infatti di sovrapporre una maschera al tuo viso durante una videochiamata in tempo reale. La maschera può effettivamente muoversi insieme al tuo viso, permettendoti così di ingannare amici o colleghi facendogli credere che qualcuno di famoso si sia unito alla chiamata!

Devi però tenere in considerazione che Avatarify potrebbe avere alcuni problemi relativi alla privacy. Apple ha rimosso l’app dal suo app store cinese nel 2021 a causa delle preoccupazioni per l’eccessiva invadenza nella privacy degli utenti.

(Fonte: www.youtube.com/watch?v=lONuXGNqLO0)

6. ZAO—L’app deepfake più scaricata in Cina

Sito web zaodownload.com Prezzo Free Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS Disponibile sull’App Store iOS cinese Scarica l’app per Android Disponibile tramite APK: zao.en.softonic.com/android Generatore online basato su browser No

Conosciuta come la controparte cinese di FaceApp, ZAO è un’app per lo scambio di volti che è arrivata in cima alle classifiche delle app gratuite più scaricate nell’App Store iOS cinese dopo il suo lancio nel 2019. Ti consente di recitare scene iconiche di film e programmi TV combinando il tuo viso su quello degli attori. È possibile scegliere tra una selezione di clip video. Tutto quello che devi fare è caricare una foto.

Sebbene sia un’app divertente da usare, richiede un numero di telefono cinese per registrarsi e viene visualizzata in cinese. Dovresti inoltre essere consapevole del fatto che il contratto utente formulato da ZAO ha suscitato in passato dei problemi legati alla privacy, poiché consentiva all’azienda di conservare le foto degli utenti e venderle a terze parti senza il loro consenso.

7. WOMBO—l’app perfetta per il lip-sync

Sito web www.wombo.ai Prezzo Gratuita Dispositivi supportati Android Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=com.womboai.wombo Generatore online basato su browser No

WOMBO ti consente di sincronizzare il tuo labiale con le tue canzoni preferite. Tutto quello che devi fare è caricare un selfie o una foto di qualcuno su cui vuoi eseguire il deepfake e scegliere una canzone da un elenco di brani noti. L’app genererà automaticamente un video che sincronizza il labiale con la canzone che hai scelto!

WOMBO è un’app facile, divertente e utilizzabile da chiunque, anche se le sue funzionalità sono piuttosto limitate rispetto ad altre popolari app deepfake. Inoltre, l’informativa sulla privacy di WOMBO non è chiara sul tipo di dati raccolti o memorizzati.

8. Deepfakes Web—Strumento basato su cloud per uso professionale

Sito web deepfakesweb.com Prezzo Addebiti per i diritti di utilizzo del cloud; Abbonamenti a pagamento disponibili Dispositivi supportati Desktop (web service) Generatore online basato su browser Sì

Deepfakes Web è uno strumento web basato su cloud che ti consente di creare facilmente video deepfake. Una volta registrato un account, tutto ciò che devi fare è caricare due video: uno sorgente con la persona su cui eseguire lo scambio di volto e un video destinazione con il nuovo volto che desideri utilizzare. Lascia poi fare il resto alla piattaforma. Acquisirà e renderizzerà il tuo video, impiegando da 4 a 6 ore.

9. DeepFaceLab—lo strumento deepfake avanzato per PC

Sito web Nessun sito ufficiale Prezzo Gratuita Dispositivi supportati Windows Scarica l’app per Windows github.com/iperov/DeepFaceLab Generatore online basato su browser No

DeepFaceLab è uno strumento deepfake avanzato rivolto a persone con un background nella programmazione e nell’editing video. Si tratta di un progetto open source ospitato su GitHub e disponibile su Windows. In qualità di utente, sei coinvolto nell’intero processo di creazione del deepfake.

Puoi inoltre trovare facilmente tutorial online che ti guidano attraverso le nozioni e le funzionalità di base. Sei pronto per una sfida divertente? Preparati a dedicare un po’ di tempo allo studio dei progressi del progetto e al miglioramento delle tue competenze.

10. DeepArtEffects—L’app che trasforma le foto in opere d’arte

Sito web www.deeparteffects.com Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android, iOS, e desktop Scarica l’app per iOS itunes.apple.com/de/app/deep-art-effects-photo-filter/id1170544083 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=de.nextsol.deeparteffects.app Scarica l’app per desktop www.deeparteffects.com/page/download Generatore online basato su browser Sì

DeepArtEffects trasforma qualsiasi foto in un’opera d’arte, imitando lo stile di artisti famosi come Van Gogh, Michelangelo e Picasso. L’app utilizza algoritmi altamente avanzati per replicare il funzionamento del cervello umano ed elementi estetici per produrre immagini artistiche. Offre fino a un centinaio di filtri tra cui scegliere. Non potrai più farne a meno!

11. Face Swap Live—L’app per lo scambio di volti in tempo reale

Sito web faceswaplive.com Prezzo 1.99$ per l’acquisto su Google Play; 0.99$ su iOS Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS itunes.apple.com/app/apple-store/id1042987645?pt=221482&ct=fls_website&mt=8 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive&hl=en&gl=US Generatore online basato su browser No

Face Swap Live consente di scambiare il volto con quello di un amico in tempo reale utilizzando la funzionalità della fotocamera integrata del tuo telefono. Puoi scambiare il tuo volto con una celebrità o con uno presente all’interno delle tue foto. Puoi inoltre sfruttarlo per creare effetti stravaganti e sticker.

Face Swap Live sostiene di non raccogliere, salvare o trasmettere i dati del volto. Tuttavia, raccoglie alcune informazioni sull’utente come l’indirizzo IP, quindi prendi in considerazione la possibilità di connetterti a una VPN quando utilizzi l’app.

(Fonte: faceswaplive.com)

12. FaceMagic—Un’app per lo scambio dei volti di celebrità di alta qualità

Sito web www.facemagic.ai Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS apps.apple.com/app/apple-store/id1566529086?pt=123166990&ct=official&mt=8 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=com.xgd.magicface&referrer=utm_source=official&utm_medium=cpc Generatore online basato su browser No

FaceMagic funziona in modo simile a Reface e Avatarify. Puoi scegliere tra una vasta gamma di foto e video in cui trasformare il tuo viso.

Rispetto ai suoi concorrenti, FaceMagic offre una selezione più ampia di foto e video incentrati sulle celebrità, tutti con una qualità di visualizzazione di prim’ordine. Ogni clip è inoltre suddivisa in varie scene, rendendo i deepfake divertenti e spassosi da guardare!

Scopri di più su come FaceMagic gestisce i tuoi dati.

13. Lensa—Un editor di foto per selfie e filtri artistici

Sito web prisma-ai.com/lensa Prezzo Freemium Dispositivi supportati Android e iOS Scarica l’app per iOS apps.apple.com/us/app/lensa-photo-picture-editor/id1436732536 Scarica l’app per Android play.google.com/store/apps/details?id=com.lensa.app&hl=en&gl=US Generatore online basato su browser No

Lensa è un’app per il fotoritocco facile e divertente da usare. I suoi filtri di abbellimento funzionano come FaceApp, offrendoti varie opzioni per ritoccare il viso, cambiare l’acconciatura, rimuovere le borse sotto gli occhi e molto altro. Ciò che distingue Lensa da FaceApp è che offre anche innumerevoli effetti visivi trendy e stili artistici in grado di trasformare i tuoi originali in veri capolavori da ammirare. Ti stai chiedendo se Lensa è sicuro da usare? Abbiamo stilato otto modi per proteggere la tua privacy durante l’utilizzo di Lensa.

14. Craiyon AI—Genera foto da un singolo prompt

Sito web www.craiyon.com Prezzo Gratuita Dispositivi supportati Desktop (web service) Generatore online basato su browser Sì

Craiyon AI (ex DALL-E Mini) è in grado di generare qualsiasi tipo di immagine da un singolo prompt di testo. È facilissima da usare: è sufficiente digitare una descrizione di ciò che si desidera vedere e l’app provvederà a generare nove immagini che si adattano al prompt.

Offre quattro stili di immagine tra cui scegliere: arte, disegno, foto o nessuno. Le prime tre opzioni sono le più sicure da usare, con risultati artistici e visivamente sbalorditivi. L’opzione “nessuno”, tuttavia, può rappresentare un jolly, finendo per creare immagini che possono sembrare piuttosto assurde o provenienti da strani incubi.

A differenza di molte app deepfake, Craiyon AI non richiede di caricare foto del tuo viso, rappresentando quindi un rischio minore per la privacy. Ma come altri siti Web, memorizza i cookie sul tuo dispositivo e visualizza annunci di terze parti.

(Immagini autogenerate tramite il prompt di testo “Un uomo che legge un libro”)

Cos’è un’app deepfake?

Le app deepfake sono programmi per computer che utilizzano l’intelligenza artificiale (IA) per creare contenuti multimediali sintetici. La parola “deepfake” deriva da “deep learning” (un sottoinsieme del cosiddetto “machine learning”) e “fake”.

Le immagini o i video creati dalle app deepfake, sebbene non siano reali, sono fatti per sembrare tali. Puoi apparire come se fossi qualcun altro e come se stessi dicendo qualcosa o cantando una canzone che in realtà non hai fatto.

Le app deepfake richiedono una fonte, che, nella maggior parte dei casi, è una tua foto. Il tuo volto sulla foto viene quindi mappato su un target, che di solito è una persona famosa, un personaggio immaginario o un animale. In genere è possibile scegliere tra una selezione di immagini o video.

Come funziona la tecnologia deepfake?

La tecnologia deepfake utilizza una combinazione di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per produrre output visivi e audio di alta qualità. Ciò comporta generalmente fornire al programma centinaia, se non migliaia, di immagini o campioni audio al fine di addestrarlo a produrre modelli realistici.

A livello utente, l’uso più comune è rappresentato decisamente dalle app deepfake per smartphone. Queste app si occupano di prendere lineamenti e connotati del viso di un utente e sovrapporli a una testa o a un viso diversi.

Le app deepfake sono sicure da usare?

In generale, le app deepfake sono sicure da usare e, come qualsiasi altra app, vengono scansionate alla ricerca di virus e malware prima di apparire sugli app store.

Il vero pericolo risiede però nel potenziali uso improprio dei dati personali da parte degli sviluppatori di queste app deepfake. L’utilizzo di queste app richiede solitamente il caricamento di foto, video o clip audio (di te stesso o dei tuoi amici e familiari) che rappresentano tutte informazioni personali.

Le app deepfake possono utilizzare i tuoi dati in vari modi, dal riutilizzo dei contenuti che hai generato per i propri annunci pubblicitari all’archiviazione di tali dati per altri usi. Alcune app deepfake possono persino condividere i tuoi dati con società terze, insieme ad altre informazioni, come le tue preferenze e i tuoi comportamenti. Queste aziende utilizzeranno a loro volta le informazioni per creare annunci personalizzati.

L’utilizzo di app deepfake è illegale?

In generale, l’utilizzo di app deepfake non è illegale. Molte persone usano le app deepfake come strumenti di fotoritocco o per divertimento con finalità del tutto innocue. Tuttavia, la cosa può oltrepassare il limite se i tuoi deepfake violano codici o norme legali.

Potresti infatti essere responsabile di violazione del copyright se utilizzi video e foto protetti da copyright per la creazione dei tuoi deepfake. Se i tuoi materiali risultano diffamatori o in qualche modo ledono la reputazione di un individuo, potresti essere citato in giudizio per diffamazione. Possono inoltre sussistere problemi legati al mancato rispetto della privacy quando il nome, la foto, l’immagine o la voce di una persona vengono utilizzati nei deepfake senza esplicito consenso.

La visualizzazione dei deepfake è illegale?

No, la visualizzazione dei deepfake non è illegale. Al momento non esiste una legge che impedisca di visualizzare i deepfake, indipendentemente dal fatto che siano stati creati da te o da altri.

Questo però non significa che la visualizzazione dei deepfake sia da considerarsi intrinsecamente giusta. Un esempio lampante potrebbe essere quello legato a contenuti di pornografia deepfake: applicare cioè i volti delle persone in materiale sessualmente esplicito e atti a cui in realtà non hanno mai partecipato.

I porno deepfake mettono spesso nel mirino celebrità femminili di Hollywood o donne comuni in casi di revenge porn dai loro ex partner. Più visualizzazioni ottengono queste immagini, più diventeranno virali su Internet e più finiranno per esporre e colpire le vittime coinvolte. È importante affrontare e approfondire le questioni etiche associate alla visione dei deepfake prima che le autorità governative stabiliscano leggi specifiche in merito.

I migliori generatori vocali deepfake

Resemble.ai

Sito web: www.resemble.ai

Resemble trasforma qualsiasi testo scritto in vocali audio. Questi possono corrispondere a performance della vita reale, comprese imperfezioni del linguaggio umano. È inoltre possibile aggiungere diversi tipi di stati emozionali legati al tono di voce con cui viene tenuto il discorso, come ad esempio amichevole, arrabbiato o terrorizzato. Più informazioni fornisci all’IA, migliore sarà il discorso creato.

Respeecher

Sito web: www.respeecher.com

Respeecher crea registrazioni sintetiche che risultano praticamente indistinguibili dagli originali. Permette di utilizzare tonalità di voce naturali e di registrare in lingue e accenti diversi. Il suo pubblico di riferimento standard è costituito da registi, sviluppatori di giochi e altri creatori di contenuti.

Real-Time Voice Cloning

Real-Time Voice Cloning, un progetto open source ospitato da GitHub, è in grado di clonare le voci da una registrazione audio di pochi secondi. Il servizio funziona su Windows e Linux ed è destinato a persone in possesso di buone conoscenze tecniche.

FakeYou

Sito web: fakeyou.com

FakeYou, disponibile come servizio web, ti consente di generare dei file audio da specifici testi e parlare come qualcun altro. Sono disponibili innumerevoli voci, dai personaggi immaginari della Marvel o della DC a personalità della vita reale come Donald Trump. Puoi inoltre sincronizzare i video con il tuo labiale o con canzoni di tua scelta.

Descript

Sito web: www.descript.com

Descript rappresenta una soluzione completa e affidabile per l’editing di audio e video. Offre un’impressionante funzione di clonazione vocale, chiamata Overdub, che consente di digitare ciò che intendevi dire nello script senza dover registrare nuovamente il video. Dispone inoltre di un’intera gamma di funzioni di registrazione e editing, più adatte per podcaster e creatori di contenuti social.